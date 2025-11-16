Ρωσικό διυλιστήριο στη Σαμάρα χτύπησε η Ουκρανία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουίμπισεφσκ στην περιοχή της Ρωσίας Σαμάρα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στην ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι κατέγραψε τις εκρήξεις και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών.