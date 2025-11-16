IQ 160: Η Πηνελόπη ξεσκεπάζει τον χάκερ – Όλα όσα θα δούμε απόψε

Νάντια Ρηγάτου

Media

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “IQ 160” έρχεται απόψε στις 22:10 στο Star.

Ο Μηνάς, μετά το χτύπημα, θα μείνει για καιρό εκτός υπηρεσίας.  Τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει προσωρινά η Σοφία. Ένας άντρας βρίσκεται μαχαιρωμένος στο σπίτι του. Εργαζόταν ως συντηρητής προμηθειών σε αυτόματους πωλητές.

Η ομάδα πηγαίνει στην τελευταία εταιρία όπου εμφανίστηκε το θύμα και εκεί βλέπουν με έκπληξη τον Αργύρη, που ήρθε για να ερευνήσει οικονομικές απάτες. Αποδεικνύεται ότι τα συστήματα της εταιρίας είχαν παραβιαστεί και κάποιος τους εκβίαζε για μικροποσά.

Η Πηνελόπη ξεσκεπάζει τον χάκερ, που είναι ένας δωδεκάχρονος, γείτονας του θύματος, από τον οποίο αντλεί χρήσιμες πληροφορίες.

Καταφέρνει να συναντήσει επιτέλους και τον Τηλέμαχο, αλλά δεν προλαβαίνει να του πει για την εγκυμοσύνη της, καθώς εκείνος τής δηλώνει ότι έχει προχωρήσει στη ζωή του και την προτρέπει να κάνει το ίδιο.

Η Δάφνη τσακώνεται με τον Γιώργο και του ζητάει να κάνουν ένα διάλειμμα από τη σχέση τους.

Η Πηνελόπη και ο Καλατζής συνεργάζονται αποτελεσματικά για τη σύλληψη του δολοφόνου και η Σοφία βρίσκει την ευκαιρία να του προτείνει να επιστρέψει στο Ανθρωποκτονιών…

Γκεστ επεισοδίου 5

Νικόλας Βασιλειάδης (Σάββας Παράσχος)

Γιώργος Ζωμόπουλος (Οδυσσέας)

Εύη Δόβελου (Κάτια Παράσχου)

Γιάννης Πολιτάκης (Γεράσιμος)

Νίκος Πομπογιατζής (Γιάννης)

Σοφία Φαράζη (Μαριάννα Σαχτούρη)

Κωνσταντίνος Πασσάς (Μίλτος Καρφέλης)

Χριστίνα Μητροπούλου (Έυα)

Λεωνίδας Κουλούρης (ιατροδικαστής)

 Δείτε εδώ το trailer του 5ου επεισοδίου της σειράς IQ 160:

