IQ 160: Θα μιλήσει η Πηνελόπη στον Τηλέμαχο για την εγκυμοσύνη;

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς IQ 160 απόψε στις 22:10 στο Star.

Η Μαρίνα και ο Ηλίας πιέζουν την Πηνελόπη να μιλήσει στον Τηλέμαχο για την εγκυμοσύνη.

Εκείνη επιδιώκει να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά καταλήγει πάντα να μιλάει στον τηλεφωνητή.

Ένας ηλικιωμένος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων βρίσκεται νεκρός στο μυστικό δωμάτιο ενός αρχοντικού.

Το κύκλωμα ασφαλείας δείχνει έναν επίδοξο κλέφτη να μπαίνει στο σπίτι, όταν χτυπάει ο συναγερμός.

Η Πηνελόπη παρατηρεί καλύτερα και αναγνωρίζει τη Συμέλα, μια συγκρατούμενή της, όταν είχε μπει στη φυλακή. Εκείνη ισχυρίζεται ότι μπήκε μόνο να κλέψει και δεν είδε καν τον ιδιοκτήτη.

Τα στοιχεία, όμως, δεν είναι με το μέρος της. Ο ηλικιωμένος δηλητηριάστηκε με αρσενικό, που ήταν η «ειδικότητα» της Συμέλας.

Οι προστριβές ανάμεσα στον Μηνά και στην Πηνελόπη κλιμακώνονται, αλλά τώρα αρχίζει να έχει προβλήματα μαζί του και ο Γιώργος.

Ένα απρόσμενο εύρημα ρίχνει φως στην υπόθεση και η Πηνελόπη θα ανακαλύψει τον «δολοφόνο», που δρούσε από μακρινό παρελθόν!

Η Συμέλα απαλλάσσεται, αλλά δεν ξεχνάει  την κακή συμπεριφορά του Μηνά. Τον παραμονεύει και τον χτυπάει με αυτοκίνητο…

Γκεστ επεισοδίου 4

Ντίνα Αβαγιανού (Συμέλα)

Ελεάνα Παλιεράκη (μικρή Συμέλα)

Δείτε εδώ το trailer του 4ου επεισοδίου της σειράς IQ 160:

