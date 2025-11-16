LIVE – Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέπτεται σήμερα Κυριακή (16/11) την Αθήνα για κρίσιμες επαφές με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα συναντηθεί στις 13:00 με τον Ζελένσκι στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίσκεψή του κ. Ζελένσκι θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ στη συνέχεια ο Ουκρανός Πρόεδρος θα αναχωρήσει από τη χώρα μας. Η Αθήνα είναι ο πρώτο σταθμός των επισκέψεών του σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Η ενέργεια παραμένει το κεντρικό θέμα των συζητήσεων σε αυτές τις συναντήσεις. Ο κάθετος διάδρομος, δηλαδή η μεταφορά φυσικού αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία, αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του συγκεκριμένου αγωγού.

Λίγο πριν φτάσει στην Ελλάδα, ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ότι η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ενώ δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή. «Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Δείτε live εικόνα

Τον Ουκρανό πρόεδρο υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.



Το αεροσκάφος του Ζελένσκι προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 12.30 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».