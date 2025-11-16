Δασκάλα κακοποίησε σεξουαλικά έφηβο και μετά του ζήτησε να σκοτώσει τον άνδρα της

Στη φυλακή οδηγείται μία δασκάλα στις ΗΠΑ, η οποία κακοποίησε σεξουαλικά έναν 17χρονο και στη συνέχεια του ζήτησε να σκοτώσει τον σύζυγό της . Η Έλενα Μπάρντιν (Elena Bardin), 27 ετών, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε 14 χρόνια φυλάκιση αφότου ένα σώμα ενόρκων την έκρινε ένοχη για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού και παράνομη συναλλαγή με ανήλικο, επειδή είχε σεξουαλική επαφή με ένα 17χρονο αγόρι στο Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων της κομητείας Αντέρ, όπου δίδασκε αγγλικά, σύμφωνα με το Court TV.

Η Μπάρντιν που είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού 5 ετών, κατηγορήθηκε επίσης ότι ζήτησε από τον έφηβο να δολοφονήσει τον σύζυγό της, αλλά το σώμα ενόρκων την αθώωσε για αυτή την κατηγορία.

Η διεστραμμένη δασκάλα συνελήφθη τον Απρίλιο όταν μια συνηθισμένη έρευνα στο δωμάτιο του εφήβου στο κέντρο κράτησης αποκάλυψε περίπου 193 άσεμνες επιστολές και φωτογραφίες που φέρεται να του είχε στείλει, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δικαστής σημείωσε ότι η Μπάρντιν παραδέχεται σε μία από τις επιστολές της ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον κρατούμενο. «Οι επιστολές που στείλατε περιείχαν πράγματα που θα έβλεπε κανείς σε ταινίες εντελώς ακατάλληλες, και νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό για έναν νεαρό άνδρα αυτής της ηλικίας», δήλωσε ο Επαρχιακός Δικαστής Σάμιουελ Σπάλντινγκ κατά την ανακοίνωση της ποινής την Πέμπτη.

«Και για μια εκπαιδευτικό, ήταν καθήκον σας να δώσετε ένα καλύτερο παράδειγμα. Θα πω, ωστόσο, ότι οι 193 σελίδες με επιστολές, φωτογραφίες και όλα τα άλλα απεικονίζουν μια πολύ έξυπνη και εύγλωττη νεαρή γυναίκα που εξέφραζε με σαφήνεια τις σκέψεις και τις επιθυμίες της σε αυτό το παιδί».

Ο Σπάλντιν πρόσθεσε ότι ο επόπτης της Μπάρντιν κατέθεσε ότι είχε δεχθεί προειδοποιήσεις να τερματίσει τη σχέση και να μείνει μακριά από τον έφηβο, ο οποίος κάποια στιγμή μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα του κέντρου κράτησης. «Και κυρία μου, όχι μόνο δεν λάβατε υπόψη αυτή τη συμβουλή και δεν σταματήσατε, αλλά μου φαίνεται ότι στην πραγματικότητα εντείνατε τη συμπεριφορά σας μετά από αυτό, και αυτό είναι ανησυχητικό», την κατηγόρησε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι διεστραμμένες επιστολές αποκάλυψαν ότι η «εκπαιδευτικός» ανάγκασε επίσης τον έφηβο σε σεξουαλική επαφή και σχεδίαζε να τον χρησιμοποιήσει για να δολοφονήσει τον σύζυγό της.

Το ανήλικο θύμα κατέθεσε στη δίκη ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να προχωρήσει στην υποτιθέμενη δολοφονία, σύμφωνα με την εφημερίδα Lexington Herald-Leader. Είπε στο δικαστήριο ότι η παράνομη σχέση τους ήταν απλώς ένας «τρόπος για να περνάει η ώρα όσο ήταν κλεισμένος μέσα».

Η Μπάρντιν, η οποία δεν κατέθεσε κατά τη διάρκεια της διήμερης δίκης, θα εγγραφεί στα αρχεία ως σεξουαλικός παραβάτης για 20 χρόνια.