Στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Τα ραντεβού και οι στόχοι του Ουκρανού προέδρου

Η Αθήνα θα είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής περιοδείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην ελληνική πρωτεύουσα για σημαντικές συνομιλίες σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο, καθώς θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής.

Ψηλά στην ατζέντα των επαφών του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας Ελλάδας και Ουκρανίας, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, ενώ σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου, δεν αποκλείουν να υπάρξει συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

Τι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων

Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου γίνεται σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να αυξήσει τα αποθέματά του σε αμερικανικό φυσικό αέριο και η Ελλάδα πλέον προβάλλει ως ένας σημαντικός κόμβος μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη μέσω της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας. Ο κάθετος διάδρομος, η μεταφορά δηλαδή αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως είναι η Ρουμανία και η Μολδαβία, είναι ένα κομβικό έργο, στο οποίο υπήρξαν εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω αυτού του αγωγού αυτού.

Εξάλλου, ο Ζελένσκι ανέκαθεν ήταν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και η παρουσία του στη χώρα μας, ουσιαστικά θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και των ΗΠΑ.

Ένα δεύτερο θέμα που αναμένεται να θέσει ο Ζελένσκι αφορά την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία από τους ευρωπαίους ηγέτες, καθώς εκκρεμεί η απόφαση για το δάνειο-μαμούθ ύψους 140 δισ ευρώ, που θα κληθούν να λάβουν στις 18 Δεκεμβρίου. Επίσης, σημαντική για την Ελλάδα είναι η ανοικοδόμηση της Οδησσού, θέμα στο οποίο κατά πάσα πιθανότατα θα αναφέρει για ακόμη μία φορά ο πρωθυπουργός.

Βεβαίως, σε κάθε συνάντησή του ο κ. Ζελένσκι θέτει και το ζήτημα της αμυντικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, ωστόσο όπως έχει δηλώσει πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει αμυντικά συστήματα στην Ουκρανία από τη στιγμή που αυτά συνεισφέρουν στην άμυνα της χώρας.

Το μήνυμα Ζελένσκι πριν από την επίσκεψη

Τον τόνο της επίσκεψής του στην Αθήνα έδωσε πάντως ο ίδιος ο Ζελένσκι, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Διαμορφώνουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

Last night, Patriots performed well, successfully intercepting Russian ballistic missiles. Yet we still need considerably more forces, systems, and compatible missiles to protect lives. This week, the Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway – along with our Baltic… pic.twitter.com/ddUrwLjtKL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

Επισήμως, το πρόγραμμα του προέδρου της Ουκρανίας δεν έχει γίνει γνωστό για λόγους ασφαλείας, ωστόσο αναμένεται να περάσει του Προεδρικού Μεγάρου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για να συναντήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς που τον πλαισιώνουν, ενώ βάσει προγράμματος θα δει και τον Νικήτα Κακλαμάνη, κατά πάσα πιθανότητα στη Βουλή.

Ωστόσο, υπάρχει ο εξής αστερίσκος: αν η ομάδα του Ουκρανού προέδρου κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι

Στο μεταξύ, την απαγόρευση συγκεντρώσεων για την Κυριακή, στο κέντρο της Αθήνας, τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

Επίσης, ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι έπειτα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας.