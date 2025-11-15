Βορίζια: Τα αναπάντητα ερωτήματα που απασχολούν τις Αρχές – Το βίντεο από την έκρηξη και οι ύποπτες κινήσεις του λευκού οχήματος

Ενώπιον της ανακρίτριας θα οδηγηθεί τη Δευτέρα (17/11) ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που στάθηκε η αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Η κάθε οικογένεια έχει τη δική της εκδοχή αναφορικά με το ποιος ευθύνεται για το μακελειό. Η αστυνομία εντείνει τις προσπάθειες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή, ενώ οι συνήγοροι πιέζουν και τις δύο πλευρές να παραδώσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε δύο ρόλους: Στον κατασκευαστή της βόμβας, αλλά και στον φυσικό αυτουργό, τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή. Όπως εκτιμούν τα στελέχη της ασφάλειας, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη δεν θα μπορούσε να τα έχει κάνει όλα μόνος του.

Μαρτυρίες και καταθέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ απαντήσεις εκτιμάται οτι θα δώσουν τα κινητά που κατάσχεσε η αστυνομία από τις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού.

Ο Κώστας Καργάκης υποστηρίζει ότι «ο γιος μου μπήκε στο χωριό, δεν ήθελε ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Ήθελε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα ήταν ότι δεν είχε μαζί τα δυο κοπέλια του. Του είχαν στήσει ενέδρα και “παίζανε” από γύρω γύρω. Βγαίνουν και λένε ότι ανταποδώσαμε πυροβολισμούς, αυτά είναι όλα ψέματα. Ο Φανούρης κρατούσε όπλο; Όχι. Εγώ όταν πήγα και βγάλαμε τον γιο μου, όπλο δεν είδαμε», ανέφερε στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον αδελφό της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη (του δεύτερου θύματος), ήταν μέλη της οικογένειας Καργάκη που άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ την ημέρα του φονικού. «Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει να λήξει αυτή η τραγωδία», σχολίασε.

Οι ύποπτες κινήσεις του λευκού οχήματος

Λίγο πριν την έκρηξη, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το λευκό SUV όχημα, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανήκει στον 23χρονο κατηγορούμενο της οικογένειας Καργάκη να περνάει από το σημείο. Ο 23χρονος τοποθετεί και πυροδοτεί τον εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με το Mega.

Αμέσως μετά, καταγράφεται και ένα σκούρο 4×4 που ακολουθεί με μικρή χρονική διαφορά το λευκό SUV. Για τους αστυνομικούς, η παρουσία του θεωρείται ύποπτη και ο ρόλος του διερευνάται.

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται και σε ένα ακόμη στοιχείο. Στις 22:26, αυτοκίνητο σταματά έξω από το σπίτι του 39χρονου δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη. Ένα ενήλικο άτομο και ένα παιδί κατεβαίνουν και μπαίνουν στο σπίτι. Ο οδηγός συνομιλεί για λίγα δευτερόλεπτα με έναν άνδρα που περιμένει πεζός.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός επιβιβάζεται στο λευκό SUV και κατευθύνεται προς το σημείο όπου θα γίνει η έκρηξη.

Πέντε λεπτά αργότερα εμφανίζεται το 4×4, κινούμενο στην ίδια διαδρομή.

Ο 23χρονος που απολογείται τη Δευτέρα αρνείται κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση στο Γάζι. Αστυνομικοί πήραν οπτικό υλικό από το κέντρο διασκέδασης που δεν επιβεβαιώνει την παρουσία του εκεί το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Με τα νέα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτονται, το θρίλερ του μακελειού στα Βορίζια παραμένει ανοιχτό.