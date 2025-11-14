Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο από σύρραξη μελών των δύο οικογενειών λίγο πριν από το μακελειό – Τι κατέθεσε η μητέρα των 4 προφυλακισμένων αδελφών

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης. Πρόκειται για πλάνα λίγα λεπτά πριν το αιματοκύλισμα στο χωριό το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025.

Στην πίσω πλευρά του σπιτιού, όπου εξερράγη η βόμβα, έχουν συγκεντρωθεί μέλη των δύο οικογενειών και διαπληκτίζονται έντονα. Ξαφνικά όλοι αποχωρούν και λίγα λεπτά αργότερα οι πυροβολισμοί πέφτουν βροχή.

Η μητέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών από την οικογένεια της 56χρονης, που έπεσε νεκρή από του πυροβολισμούς, περιέγραψε στην κατάθεση της, τη στιγμή του μακελειού.

«Ακούω πυροβολισμούς. Άνοιξα την πόρτα, κοιτάζω προς το σπίτι του γιου μου και βλέπω τον γαμπρό του Φ., με ένα μακρύ όπλο, μάλλον καλάσνικοφ από τις ριπές που έπαιζε, αλλά δεν είμαι σίγουρη… Ήταν μαζί με έναν άλλον, τον οποίο στην αρχή δεν τον ξεκαθάρισα, αλλά μετά διαπίστωσα ότι είναι ο 48χρονος με το ψευδώνυμο “Ποντίκης”’ και όπως ακούστηκε στο χωριό, αυτός κατασκευάζει τις βόμβες» κατέθεσε η μητέρα των 4 προφυλακισμένων αδελφών, σύμφωνα με το MEGA.

«Ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί από πυροβόλο – πυροβόλα όπλα από την κατεύθυνση την αντίθετη από εμάς, όπου πριν ακούγονταν οι ριπές, καθώς επίσης αντιλήφθηκα και έναν πυροβολισμό με καραμπίνα, αφού από την εμπειρία μου ο ήχος διαφέρει απ’ αυτόν του πιστολιού. Μετά, σταμάτησαν οι πυροβολισμοί. Εμείς παραμείναμε για λίγο στο σημείο διαβιβάζοντας στο κέντρο και ζητώντας ενισχύσεις», κατέθεσε ένας αστυνομικός.

«Από την φυλακή έδωσαν την εντολή για την έκρηξη»

Την προηγούμενη νύχτα, κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει το αυτοκίνητο του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται πως τοποθέτησε τη βόμβα στο υπό ανακαίνιση σπίτι. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι το βράδυ εκείνο βρισκόταν σε γλέντι γάμου.

«Την εντολή για την έκρηξη πιστεύω την έδωσαν οι Κ. που είναι στη φυλακή. Το συμπέρασμα το βγάλαμε εμείς, γιατί τους γνωρίζουμε. Ο Φ. είχε πάει την προηγούμενη στη φυλακή και τους είδε. Την ημέρα εκείνη, ήξεραν ότι θα έλειπαν οι γιοί μου για έναν γάμο, όπου ο γιος μου ήταν κουμπάρος, για αυτό κανόνισαν εκείνη την ημέρα την έκρηξη. Αυτοί από την φυλακή έδωσαν την εντολή να ανατινάξουν το σπίτι», προσέθεσε στην κατάθεσή της η μητέρα των 4 συλληφθέντων.

Σε τρία βίντεο φαίνεται ο 23χρονος

Σύμφωνα με τον Alpha, οι αρχές έχουν στη διάθεση τους τρία βίντεο, που δείχνουν τον 23χρονο με το αυτοκίνητο να πλησιάζει το σπίτι των Φραγκαδάκηδων, να σταματάει, να βγάζει κάτι από το πορτ μπαγκάζ, να το αφήνει, να φεύγει και λίγα λεπτά μετά να ακολουθεί η έκρηξη. Επίσης υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 23χρονο να κατευθύνεται στο κέντρο, όπου γινόταν το γλέντι του γάμου, που ήταν καλεσμένες και οι δύο οικογένειες.

Στο κάδρο και δεύτερο άτομο για τη βόμβα

Οι έρευνες τόσο για τους πυροβολισμούς όσο και για την κατασκευή της βόμβας, δεν έχουν τελειώσει. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κάδρο βρίσκεται και ένα δεύτερο άτομο, το οποίο περιλαμβάνεται στις διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας που έτσι και αλλιώς είναι από κοινού.

Οι αρχές θεωρούν απολύτως παράλογο και ανέφικτο να τα έκανε όλα μόνος του ο 23χρονος, οπότε συνεχίζονται οι έρευνες και σε αυτό το επίπεδο, όπως συνεχίζονται και οι έρευνες για την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού της τοποθέτησης αυτής της βόμβας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας και οι βαλλιστικές εξετάσεις στα όπλα που έχει στα χέρια της ΕΛΑΣ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν και ποια χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

«Του είχαν στήσει ενέδρα» λένε οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Τη δική τους εκδοχή για την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια περιέγραψαν στην ΕΡΤ οι γονείς του Φανούρη Καργάκη. Κάνουν λόγο για ενέδρα στον γιο τους, αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε και αναφέρονται σε ένα παλαιότερο περιστατικό, το οποίο μέσω σασμού, δεν έφτασε ποτέ στην αστυνομία.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι που τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας.

Υπήρξε άλλη συμπλοκή – Δεν την έμαθε η αστυνομία λόγω σασμού

Για ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο σε μια συγκέντρωση για γλέντι όπου είχαν βρεθεί οι δύο οικογένειες, μιλούν οι γονείς του 39χρονου, σημειώνοντας ότι τότε μπήκαν στη μέση οι μεσίτες για να κάνουν σασμό και να μη γίνει γνωστή η συμπλοκή στην αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν να τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», λέει ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη όμως η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Οικογένεια Φραγκιαδάκη: Δεν απειλούμε – Να λήξει η τραγωδία

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υποστηρίζει ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στο χωριό.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης. Περιγράφοντας τι συνέβη τη μοιραία μέρα είπε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο Κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάζνικοφ, ένα – δύο καλάζνικοφ και φτάναμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».