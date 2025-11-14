Μακελειό στα Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα» λένε οι γονείς του Φανούρη Καργάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Τη δική τους εκδοχή για την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια περιέγραψαν στην ΕΡΤ οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων. Κάνουν λόγο για ενέδρα στον γιο τους, αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε και αναφέρονται σε ένα παλαιότερο περιστατικό, το οποίο μέσω σασμού, δεν έφτασε ποτέ στην αστυνομία.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι που τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας.

Υπήρξε άλλη συμπλοκή – Δεν την έμαθε η αστυνομία λόγω σασμού

Για ένα σοβαρό επεισόδιο που είχε γίνει πριν από έναν χρόνο σε μια συγκέντρωση για γλέντι όπου είχαν βρεθεί οι δύο οικογένειες, μιλούν οι γονείς του 39χρονου, σημειώνοντας ότι τότε μπήκαν στη μέση οι μεσίτες για να κάνουν σασμό και να μη γίνει γνωστή η συμπλοκή στην αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν να τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», λέει ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη όμως η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά, όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Οικογένεια Φραγκιαδάκη: Δεν απειλούμε – Να λήξει η τραγωδία

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υποστηρίζει ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στο χωριό.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία που έχει γίνει, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης. Περιγράφοντας τι συνέβη τη μοιραία μέρα είπε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο Κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάζνικοφ, ένα – δύο καλάζνικοφ και φτάναμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».