Βορίζια: «Θεώρησα σωστό να κρύψω τα όπλα, πέταξα το καλάσνικοφ στα σκουπίδια» λέει πρόσωπο-κλειδί – Τους ηθικούς αυτουργούς για την βόμβα αναζητούν οι Αρχές

Νέα στοιχεία για την αντιπαλότητα των δύο οικογενειών στα Βορίζια και για τη φονική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου, έχουν στα χέρια τους οι Αρχές. Μετά και τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του θύματος για την τοποθέτηση της βόμβας, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί από πίσω, ενώ νέες πληροφορίες από μαρτυρία προσώπου-«κλειδί» για τα όπλα, βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το πρωί της Πέμπτης οδηγήθηκε ενώπιον τις ανακρίτριας ο 23χρονος κατηγορούμενος για την τοποθέτηση της βόμβας, που οδήγησε λίγες ώρες αργότερα στους μοιραίους πυροβολισμούς. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος αρνείται κάθε ανάμειξη στην έκρηξη, υποστηρίζοντας ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γάμο, όπου ήταν καλεσμένες και οι δυο εμπλεκόμενες οικογένειες και δεν είναι αυτός, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο. Ο 23χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (17/11).

Η αστυνομία εξετάζει το σενάριο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη βομβιστική επίθεση και στο πλαίσιο των ερευνών για το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την έκρηξη, η ανακρίτρια έχει καλέσει για εξηγήσεις τον πατέρα του 23χρονου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα. Ο πατέρας του συλληφθέντος με το παρατσούκλι «Κούνελος», είναι γαμπρός του 39χρονου θύματος και μετά το μακελειό, οι Αρχές έκαναν έφοδο στο κελί του.

«Αυτοί σκότωσαν το κοπέλι μου»

Η μητέρα του 39χρονου θύματος στο μακελειό, μίλησε ξεκάθαρα για τα πρόσωπα που όπως λέει ευθύνονται για τη δολοφονία του παιδιού της.

«Οι Φραγκιαδάκηδες και οι Στιβακτάκηδες. Αυτοί μου σκότωσαν το κοπέλι μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι για όλα όσα έγιναν, ευθύνονται αυτοί, οι Φραγκιαδάκηδες. Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούν», είπε η μητέρα του θύματος.

Ψάχνουν για ηθικούς αυτουργούς

Για το εάν μπορεί να υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί στην υπόθεση, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας απαντούν στον ΑΝΤ1 κατηγορηματικά πως υπάρχουν και το λένε αυτό, κυρίως λόγω της ηλικίας του 23χρονου, που συνελήφθη ως εκείνος που τοποθέτησε τη βόμβα.

Όχι μόνο είναι νεαρής ηλικίας, αλλά σε μια άτυπη οικογενειακή ιεραρχία είναι χαμηλά. Δεν είναι το νούμερο 1 και έτσι, ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό. Επίσης, ψάχνουν και τον κατασκευαστή. Αυτό το κάνουν, καθώς θεωρούν ότι ο 23χρονος δεν είχε τη γνώση να κάνει αυτή τη συνδεσμολογία. Ακόμα και να την έχει, τότε ψάχνουν τον προμηθευτή των υλικών, καθώς μιλάμε για δυναμίτη, πυροκροτητή και φυτίλι.

Ακόμη, ψάχνουν τους ανθρώπους που βοήθησαν τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί αμέσως μετά το περιστατικό και παραδόθηκαν 3 ημέρες αργότερα. Κάποιοι τους βοήθησαν δίνοντάς τους στέγη και τροφή και σύμφωνα με τους αστυνομικούς, πρέπει να οδηγηθούν και αυτοί στη δικαιοσύνη.

Τέλος, ψάχνουν τα όπλα και όπως λένε στην ελληνική αστυνομία, όσο τα όπλα και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν έχουν βρεθεί, όσο το μίσος ακόμη εδρεύει στις ψυχές των ανθρώπων στα Βορίζια, τόσο επικίνδυνο είναι να γίνει μια βεντέτα με νέα θύματα.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε εικόνες από το βιντεοληπτικό υλικό που ”έκαψε” τον 23χρονο. Το αυτοκίνητο που φέρεται να οδηγεί ο ίδιος προσεγγίζει το σπίτι λίγο πριν την έκρηξη. Όπως εκτιμούν οι Αρχές, το όχημα αυτό, μετέφερε τη βόμβα.

Δείτε τις εικόνες:

«Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, συγγενικό πρόσωπο της μιας από τις εμπλεκόμενες οικογένειες περιέγραψε στις Αρχές πώς βρήκε κάποια από τα όπλα και τι τα έκανε. Υπενθυμίζεται ότι από την έρευνα της αστυνομίας υπάρχει βίντεο, που δείχνει να μαζεύουν τα όπλα στην καρότσα ενός αγροτικού.

Ο μάρτυρας κλειδί φέρεται να είπε: «Είδα στο πλαϊνό μιας κούρσας που δεν ξέρω ποιανού ήταν, να έχουν αφήσει ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκαννο. Με το που τα είδα, πήγα, τα πήρα και το ένα – το μονόκαννο – το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι, δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου. Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήταν. Τα πέταξα για να μη τα ξαναβρούν και αρχίσουν να ”παίζουν” πάλι, αυτοί που ”έπαιζαν”. Το θεώρησα σωστό να τα κρύψω και να τα πετάξω για να μη ξαναρχίσουν να ”παίζουν”, αυτοί που πιθανόν τα χρησιμοποίησαν».

Ο μάρτυρας, φέρεται στη συνέχεια να υποστήριξε πως είδε τα μέλη της μιας οικογένειας να παίρνουν το καλάσνικοφ από το σημείο που το είχε εναποθέσει εκείνος και να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο με το καλάσνικοφ στο χέρι

Φωτογραφία-ντοκουμέντο που αποτυπώνει πολύ καθαρά τα δύο προφυλακισμένα πλέον μέλη της οικογένειας Καργάκη, δηλαδή τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο συγγενή τους κατά την στιγμή που ο πρώτος σκαρφαλώνει στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, με το καλάσνικοφ στο χέρι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.gr.

Δείτε τη φωτογραφία:

Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του

Το Star αποκαλύπτει συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες από τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, ρίχνοντας φως στις δραματικές τελευταίες στιγμές του Φανούρη Καργάκη. Στα αυτά, παρουσιάζονται καρέ-καρέ η τελευταία διαδρομή του θύματος και οι τραυματισμοί των κατηγορούμενων Φραγκιαδάκηδων.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ίδιο μέσο ενημέρωσης, φαίνεται το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη να βγαίνει από το σπίτι του με την όπισθεν και να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο της συμπλοκής. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 39χρονος έπεσε νεκρός. Αυτή ήταν η τελευταία του διαδρομή, λίγο πριν το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε την Κρήτη.

Λίγο αργότερα, φαίνεται η σύζυγος του Φανούρη να βγαίνει πανικόβλητη από το σπίτι και να τρέχει προς το σημείο που έγινε το μακελειό, μόλις ειδοποιείται πως ο άντρας της έχει τραυματιστεί. Όταν έφτασε, αντίκρισε την ανείπωτη τραγωδία. Λίγη ώρα αργότερα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένα λευκό αγροτικό να τρέχει στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ανήκει σε μέλος της οικογένειας Καργάκη που είχε φτάσει στο σημείο. Στην καρότσα του οχήματος βρισκόταν το σώμα του Φανούρη, ενώ ένας άντρας προσπαθεί να του προσφέρει βοήθεια – μια εικόνα σπαρακτική που μαρτυρά το χάος των στιγμών.

Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται για πρώτη φορά τα τραύματα των κατηγορούμενων Φραγκιαδάκηδων σε πόδια και χέρια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τα μαύρα, σκισμένα ρούχα που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τα όπλα που εντόπισαν οι αστυνομικοί μετά το μακελειό

Μετά το μακελειό, οι αστυνομικοί εντόπισαν όπλα σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο στα Βορίζια, κατά τις έρευνες που έγιναν. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί τα επίμαχα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Παρά τις συλλήψεις, τις προφυλακίσεις και τις εκκλήσεις των δικηγόρων να παραδοθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, τα εν λόγω όπλα παραμένουν άφαντα. Αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή, εντόπιζαν όπλα παντού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Star, είχαν κρύψει τα όπλα μέχρι και σε τουαλέτες. Σε άλλη περίπτωση τα είχαν κρύψει σε σπίτι υπερήλικης γυναίκας.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Έρχονται νέες συλλήψεις

Πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε η ΕΡΤ, από αστυνομικές πηγές, κάνουν λόγο για επικείμενες συλλήψεις, που αφορούν τη βόμβα και την έκρηξη του μηχανισμού, καθώς άλλος κατασκεύασε τη βόμβα, άλλος την τοποθέτησε και άλλος έδωσε την εντολή.

Το κλίμα στο χωριό παραμένει παγωμένο και οι κάτοικοι εξακολουθούν να παραμένουν στα σπίτια τους.