Βορίζια: Τι δείχνει το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του 23χρονου – Κλήθηκε για εξηγήσεις ο πατέρας του που κρατείται στις φυλακές 

Εδώ και μέρες η αστυνομία παρακολουθούσε τις κινήσεις του 23χρονου, ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που δολοφονήθηκε στα Βορίζια της Κρήτης. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν όσα φέρεται να έχει καταγράψει το βίντεο, που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή του, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος συνελήφθη μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης και κατηγορείται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τοποθέτησε στις 31 Οκτωβρίου τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Το ίδιο ένταλμα πάντως αναφέρει και την ύπαρξη ενός δεύτερου ατόμου άγνωστης ηλικίας.

Όταν η ανακρίτρια «έδεσε» κάποια στοιχεία δόθηκε εντολή για τη σύλληψή του. Ένα βίντεο από το βράδυ της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι στα Βορίζια, που πυροδότησε το μακελειό, φαίνεται πως οδήγησε στην ταυτοποίησή του.

«Μίλησε» το βίντεο

Το βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία, τραβήχτηκε σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά την έκρηξη. Φαίνεται ο 23χρονος να έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Σπίτι, που ανήκε σε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη με την οποία η οικογένειά του είχε ανοίξει βεντέτα. Τρία με τέσσερα λεπτά μετά την έκρηξη, φαίνεται ο 23χρονος να ανοίγει το πορτ παγκάζ και να βάζει κάτι μέσα.

Πώς έγινε η σύλληψη

Ο 23χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τους αστυνομικούς σε ένα από τα μπλόκα που έχουν στήσει στο χωριό. Η σύλληψή του έγινε στο κοιμητήριο του χωριού. Σημειώνεται πως η αστυνομία για να φτάσει στα ίχνη του, εκτός από βιντεοληπτικό υλικό, αξιοποίησε και μαρτυρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν με διακριτικότητα και προχώρησαν στην σύλληψή του χωρίς ο ίδιος να προβάλλει αντίσταση.

Κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Σε βάρος του η ανακρίτρια είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για έκρηξη, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η ανακρίτρια κάλεσε για εξηγήσεις τον πατέρα του 23χρονου

Όπως έγινε γνωστό, ο 23χρονος αρνείται κάθε ανάμειξη στην έκρηξη, υποστηρίζοντας ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γάμο, όπου ήταν καλεσμένες και οι δυο εμπλεκόμενες οικογένειες και δεν είναι αυτός ο οποίος φαίνεται στο βίντεο.

Η απολογία του 23χρονου στην ανακρίτρια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (17/11), μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Η αστυνομία εξετάζει το σενάριο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη βομβιστική επίθεση και στο πλαίσιο των ερευνών για το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την έκρηξη, η ανακρίτρια έχει καλέσει για εξηγήσεις τον πατέρα του 23χρονου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων της συμπλοκής

Πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης από αστυνομικές πηγές μιλούν για επικείμενες συλλήψεις, που αφορούν τη βόμβα και την έκρηξη του μηχανισμού, καθώς άλλος κατασκεύασε τη βόμβα, άλλος την τοποθέτησε και άλλος έδωσε την εντολή.

Το κλίμα στο χωριό παραμένει παγωμένο και οι κάτοικοι εξακολουθούν να παραμένουν στα σπίτια τους.