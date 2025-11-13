Βορίζια: Αρνείται ο 23χρονος την κατηγορία ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του Φραγκιαδάκη – «Την ώρα της έκρηξης ήταν σε γάμο»

κοινωνία

έκρηξη βορίζια

Αρνείται τις κατηγορίες κατασκευής και τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου, ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, από το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης.

Ο 23χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (12/11), μετά την έκδοση σχετικού εντάλματος σύλληψης και κατηγορείται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τοποθέτησε στις 31 Οκτωβρίου τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Το ίδιο ένταλμα πάντως αναφέρει και την ύπαρξη ενός δεύτερου ατόμου άγνωστης ηλικίας.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής και την ώρα της έκρηξης, βρισκόταν σε γάμο, στον οποίο μάλιστα ήταν καλεσμένα και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ανάμεσά τους και ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Σύμφωνα με την κα Μπέρκη, από τις καταθέσεις του 27χρονου και μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προκύπτει πως ο κατηγορούμενος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη βρισκόταν στον γάμο όταν τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ειδοποιήθηκαν για την έκρηξη.

«Κατά την άποψή μου δεν συντρέχουν οι λόγοι και οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Αφορά την έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους για διακεκριμένη περίπτωση φθοράς και για κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών», ανέφερε η κα Μπέρκη, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 23χρονος ισχυρίζεται πως δεν έχει γνώση κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών.

«Ο εντολέας μου δεν έχει καμία σχέση και κανένα μερίδιο ευθύνης στις κατηγορούμενες πράξεις», πρόσθεσε η ίδια.

Ο 23χρονος, οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 13/11 ενώπιον Εισαγγελέα και με διαδικασίες εξπρές, ζήτησε και έλαβε προθεσμία, για να απολογηθεί τη Δευτέρα 17/11.

 

