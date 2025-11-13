Πλεύρης για την εξέγερση στη δομή των Σερρών: Οι μετανάστες αντιδρούν, γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα

Enikos Newsroom

πολιτική

Θάνος Πλεύρης

Ηρεμία επικρατεί στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής στις Σέρρες, μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες μεταναστών το απόγευμα της Τετάρτης 12/11.

Αιτία των επεισοδίων φαίνεται πως ήταν η απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και οι συνθήκες κράτησης. Όπως έγραψε από χθες το enikos.gr, η ένταση ξεκίνησε από την πτέρυγα 4 της δομής, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- μετανάστες επιχείρησαν να ξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης, με σκοπό να διαφύγουν, ενώ κάποιοι έβαλαν φωτιά σε ρούχα κι άλλα υλικά.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη κατέφθασε στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στον χώρο προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων, ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια απόδραση.

Η κατάσταση στη δομή, όπου φιλοξενούνται γύρω στους 750 μετανάστες, ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα (29 Αιγύπτιοι κι ένας υπήκοος Μπανγκλαντές), για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες (καθώς τραυμάτισαν ελαφρά δύο αστυνομικούς). Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Η ανάρτηση Πλεύρη

Ανάρτηση στο Χ με αφορμή την εξέγερση στη δομή μεταναστών έκανε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η αντίδραση αυτή ήταν αποτέλεσμα του νέου νόμου για όσους δεν είναι πρόσφυγες και προβλέπει «τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση και έως τότε καθεστώς κράτησης».

«Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση. Έως τότε καθεστώς κράτησης. Αυτή είναι η καθημερινότητα τους και τώρα που την αντιλαμβάνονται αντιδρούν. Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία. Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση», αναφέρει ο κ. Πλεύρης.

 

