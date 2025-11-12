Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται την Πέμπτη οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την ένταση και τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Στον εισαγγελέα Σερρών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, οι 30 αλλοδαποί που κρατούνται στην κλειστή δομή φιλοξενίας της Σιντικής, στη θέση «Κλειδί», μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι 30 μετανάστες, καταγόμενοι από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για στάση, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κανένας από τους κρατούμενους δεν κατάφερε να αποδράσει, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποτροπή νέων εντάσεων.