Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται την Πέμπτη οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την ένταση και τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται την Πέμπτη οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την ένταση και τα επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Στον εισαγγελέα Σερρών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, οι 30 αλλοδαποί που κρατούνται στην κλειστή δομή φιλοξενίας της Σιντικής, στη θέση «Κλειδί», μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι 30 μετανάστες, καταγόμενοι από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, καθώς σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για στάση, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κανένας από τους κρατούμενους δεν κατάφερε να αποδράσει, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποτροπή νέων εντάσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι αυτό που υπονομεύει την ευτυχία μας – Το κάνουμε οι περισσότεροι

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Δημόσιο: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος της ΓΓΕΕ για τις διαφημίσεις

ΚΕΔΕ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

Samsung Galaxy S26 Plus: Επανεμφανίζεται με νέο camera island

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Γαύδο: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακινητές μετά την ανατροπή λέμβου με τους 3 νεκρούς

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 29 ετών, συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 55 μεταν...
23:19 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Πώς οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη για τη βόμβα – Λίγες ώρες πριν ήταν σε γάμο με Φραγκιαδάκηδες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια της Κρήτης, μετά και...
22:57 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ιερές «μπίζνες» με ναρκωτικά: Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους διακινητές του κυκλώματος – Η έρευνα, η ενέδρα των αστυνομικών και οι νέες αποκαλύψεις

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τα 3 μέλη που απολογήθηκαν την Τετάρτη (12/11) για το κύκλωμα διακίνησης...
22:51 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Έρευνες για τον εντοπισμό Βέλγου κυβερνήτη ιστιοφόρου στη θαλάσσια περιοχή της Κύθνου

Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 85χρονου Βέλγου υπηκόου, κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους, τα ίχ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα