Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Έκοψαν συρματοπλέγματα και προσπάθησαν να διαφύγουν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σιντική μετανάστες

Εξέγερση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στη δομή μεταναστών, στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετανάστες που διαμένουν στη δομή, έριξαν τα συρματένια πλέγματα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν από την Δ’ πτέρυγα όπου  βρίσκονται 235 διοικητικά κρατούμενοι αλλοδαποί.  Πρόκειται για μετανάστες κυρίως από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές και λιγότεροι από το Πακιστάν.

Σήμερα, τους επιδόθηκαν αρνητικές αποφάσεις για χορήγηση ασύλου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Άρχισαν να φωνάζουν, ενώ φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην περίφραξη της δομής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε 29 συλλήψεις, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που διευκρινίζουν ότι κανείς δεν κατάφερε τελικά να διαφύγει.

 

 

 

 

 

 

19:08 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

