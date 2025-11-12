Λευκός Οίκος για email Επστάιν: «Οι Δημοκρατικοί τα διέρρευσαν επιλεκτικά για να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ»

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι κατασκεύασαν μια «πλαστή αφήγηση» μετά τη δημοσιοποίηση ενός email του 2019, στο οποίο ο Τζέφρι Επστάιν ισχυρίζεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια».

«Οι Δημοκρατικοί επιλεκτικά διέρρευσαν emails σε αριστερά μέσα ενημέρωσης για να κατασκευάσουν μια πλαστή αφήγηση και να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Καρολάιν Λέβιτ σε ανακοίνωση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με emails που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα Δημοκρατικοί βουλευτές, ο Αμερικανός χρηματιστής είχε ισχυριστεί ότι ο Τραμπ ήξερε για τα ανήλικα κορίτσια, που κακοποιούσε ο Επστάιν.

Σύμφωνα με τους βουλευτές, το email με ημερομηνία 2019 αποδίδεται στον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή εκείνη τη χρονιά και αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Επστάιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

Σε ένα άλλο email του 2011, που δημοσιεύτηκε στο X από Δημοκρατικούς – μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων – ο Επστάιν δηλώνει ότι ο Τραμπ «πέρασε αρκετές ώρες» με ένα από τα θύματα του χρηματιστή στο σπίτι του εκλιπόντος παιδεραστή. «Σε ιδιωτική αλληλογραφία με τη Μάξγουελ, ο Επστάιν έγραψε το 2011 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «περνούσε ώρες στο σπίτι μου» με ένα θύμα μαστροπείας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Δημοκρατικοί.

Αυτά τα emails, που ελήφθησαν μέσω των κληρονόμων του Επστάιν, «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τι γνώριζε για τα φρικτά εγκλήματα του Επστάιν», υποστηρίζουν Δημοκρατικοί βουλευτές.

