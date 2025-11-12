Στη δημοσιότητα νέα emails του Επστάιν που «καίνε» τον Τράμπ – «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια»

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ισχυριστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» σε ένα email του 2019 που αποδίδεται στον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, σύμφωνα με email που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Επστάιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, που ήταν συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή έβρισκε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

Οι Δημοκρατικοί επικαλούνται μηνύματα με τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ και τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο χρηματιστής της Νέας Υόρκης βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, αυτοκτονία σύμφωνα με τις αρχές, πριν δικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται διαρκώς ότι γνώριζε για την εγκληματική δραστηριότητα του Επστάιν με τον οποίο ήταν κοντά για πολλά χρόνια πριν τσακωθούν τη δεκαετία του 2000, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι ο τσακωμός τους συνέβη χρόνια πριν αυτά τα εγκλήματα αποκαλυφθούν.

Σε ένα άλλο email του 2011, που δημοσιεύτηκε στο X από Δημοκρατικούς – μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Επστάιν δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «πέρασε αρκετές ώρες» με ένα από τα θύματα του χρηματιστή στο σπίτι του εκλιπόντος παιδεραστή.

«Σε ιδιωτική αλληλογραφία με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Τζέφρι Επστάιν έγραψε το 2011 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «περνούσε ώρες στο σπίτι μου» με ένα θύμα μαστροπείας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Δημοκρατικοί.

Αυτά τα emails, που ελήφθησαν μέσω των κληρονόμων του Επστάιν, «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τι γνώριζε για τα φρικτά εγκλήματα του Επστάιν», υποστηρίζουν Δημοκρατικοί βουλευτές.

