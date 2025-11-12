Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο – Εκτιμήσεις για 5,3 Ρίχτερ

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κύπρο. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε αναθεώρηση και έγινε λόγος για 5,9 Ρίχτερ. Λίγη ώρα μετά, το ΕΜSC προχώρησε σε νέα εκτίμηση για 5,3 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο της σεισμική δόνησης εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου.

σεισμός Κύπρος

Το πρωί είχε σημειωθεί ακόμη ένας ισχυρός σεισμός στην ίδια περιοχή. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, στις 11:31 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα και επίκεντρο το χωριό Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην Επαρχία της Πάφου.

Υπήρξε μετασεισμική ακολουθία, η οποία, όπως είπε ο κ. Χατζηγεωργίου, παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.  Σημείωσε πως, ενδεχομένως, ένα με δύο μετασεισμοί να έγιναν αισθητοί στην περιοχή του επίκεντρου του σεισμού, καθώς ξεπέρασαν τα 3 ρίχτερ.

Ερωτηθείς αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε πως θα πρέπει να αναμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για να δούμε το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο.

Ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε, τέλος, πως σύμφωνα με ενημέρωση από τη Πολιτική Άμυνα, δεν έχουν αναφερθεί οποιεσδήποτε ζημιές.

 

 

 

 

 

