Κύπρος: Συνεχίζει να «τρέμει η γη» μετά τον ισχυρό σεισμό που ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ – Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε διάφορες περιοχές της Κύπρου ο σεισμός που σημειώθηκε πριν από λίγο, με πολίτες να κάνουν λόγο για έντονο και μεγάλης διάρκειας σεισμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί βγήκαν πανικόβλητοι σε ανοιχτούς χώρους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χλμ. Αρχικά, το EMSC είχε καταγράψει μέγεθος 5,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 14 χλμ.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε τη δόνηση στα 5,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 28 χλμ., ενώ αντίστοιχες τιμές κατέγραψαν και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (NOA) και η Γεωλογική Υπηρεσία του Ισραήλ (GSI).

Η Γεωλογική Υπηρεσία Κύπρου (CGS) κατέγραψε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ.

Στη συνέχεια, το EMSC κατέγραψε και μετασεισμούς.

Οι πολίτες της Κύπρου έχουν ήδη αναρτήσει πλήθος αναφορών για το γεγονός στα social media.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.