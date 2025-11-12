Κύπρος: Συνεχίζει να «τρέμει η γη» μετά τον ισχυρό σεισμό που ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ – Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους

Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος: Συνεχίζει να «τρέμει η γη» μετά τον ισχυρό σεισμό που ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ – Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους
Πηγή: Cyprus Times

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε διάφορες περιοχές της Κύπρου ο σεισμός που σημειώθηκε πριν από λίγο, με πολίτες να κάνουν λόγο για έντονο και μεγάλης διάρκειας σεισμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί βγήκαν πανικόβλητοι σε ανοιχτούς χώρους.

Πηγή: Cyprus Times
Πηγή: Sigma Live
Πηγή: Philenews
Πηγή: reporter.com.cy
Πηγή: reporter.com.cy

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χλμ. Αρχικά, το EMSC είχε καταγράψει μέγεθος 5,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 14 χλμ.

Πηγή: EMSC

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε τη δόνηση στα 5,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 28 χλμ., ενώ αντίστοιχες τιμές κατέγραψαν και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (NOA) και η Γεωλογική Υπηρεσία του Ισραήλ (GSI).

Πηγή: GFZ
Πηγή: NOA
Πηγή: GSI

Η Γεωλογική Υπηρεσία Κύπρου (CGS) κατέγραψε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ.

Πηγή: CGS

Στη συνέχεια, το EMSC κατέγραψε και μετασεισμούς.

Πηγή: EMSC

Οι πολίτες της Κύπρου έχουν ήδη αναρτήσει πλήθος αναφορών για το γεγονός στα social media.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο καρκίνος πριν τα συμπτώματα – Πώς ο προληπτικός έλεγχος σώζει εκατομμύρια ζωές

Νέα εποχή στις αιματολογικές κακοήθειες με εντυπωσιακές θεραπευτικές εξελίξεις

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή: Πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο – Οι διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Πότε θα γίνει η λοταρία για το «δώρο των 1.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι

Τι σημαίνει η φράση «εις το πυρ το εξώτερον» και από πού προέρχεται

Νέο AI σύστημα μπορεί να αποκαλύψει εξισώσεις φυσικής του διαστήματος από ακατέργαστα δεδομένα
περισσότερα
12:50 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αποτυχημένες οι συνομιλίες με την Βρετανία για την Ουκρανία – «Δεν ήθελαν να ακούσουν τη θέση της Ρωσίας»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Βρετανί...
12:30 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Δηλώνει «έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολ...
11:47 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Χριστοδουλίδης στους FT: «Προτιμώ μια Τουρκία κοντά στην ΕΕ» – Σχέδια για επαφές με την Άγκυρα και αναθέρμανση των σχέσεων

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχειρεί μια σπάνια στροφή στις σ...
11:37 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κύπρο

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κύπρο το πρωί της Τετάρτης 12/11.   Σύμφωνα με το Ευρωμεσογεια...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα