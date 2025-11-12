Τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 25χρονος χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο από την μάντρα – Αύριο η κηδεία του παιδιού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 25χρονος χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσε αγκαλιά με τον 3χρονο από την μάντρα – Αύριο η κηδεία του παιδιού

Αύριο θα γίνει η κηδεία του άτυχου 3,5 ετών παιδιού που έχασε την ζωή του, έπειτα από πτώση σε μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στην δυτική Αχαΐα, το απόγευμα της Τρίτης (11/11).

Το αγοράκι ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου συγγενή του, ο οποίος πρότεινε στο παιδί να πάνε μία βόλτα και κατεβαίνοντας έναν κατηφορικό δρόμο χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε ενώ στεκόταν σε μαντρότοιχο ύψους δύο – τριών μέτρων κι έπεσε, μαζί με το αγοράκι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια ασθενοφόρο το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί το παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, δίχως αποτέλεσμα.

Ο 25χρονος θείος του αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Οι γονείς του τετράχρονου είχαν αναθέσει την επίβλεψη του ανήλικου στον 25χρονο καθώς βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Σημειώνεται πως η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

