Κατερίνα Καινούργιου: «Αισθάνομαι καλύτερα έτσι» – Με ανανεωμένο look μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Enikos Newsroom

lifestyle

Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου μπήκε με ανανεωμένο look στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μετά από περίπου τέσσερις μήνες, έβαψε ξανά τα μαλλιά της, καθώς μέχρι να ολοκληρώσει τις απαραίτητες εξετάσεις για την εγκυμοσύνη, ο γιατρός δεν της επέτρεπε να βάψει τα μαλλιά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό κοινό και είπε: «Επιτέλους. Κάτι πήγε καλά εχθές, έβαψα τα μαλλιά μου. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον γιατρό. Οι περισσότεροι δεν αφήνουν να βάψεις τα μαλλιά σου τους πρώτους μήνες, κάποιοι άλλοι όμως, σου λένε ότι μπορείς. Ελπίζω να σας αρέσει. Σε κάποιους άρεσε και η ρίζα, αλλά εγώ αισθάνομαι καλύτερα έτσι. Έχω κάνει και τα νύχια μου».

12:07 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

