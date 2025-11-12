Μυστήριο με τη σορό του 70χρονου που ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά – Οι συγγενείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του

Τραγική κατάληξη είχε ένας 70χρονος, για τον οποίο οι συγγενείς του είχαν δηλώσει εξαφάνιση τις βραδινές ώρες χθες (11/11), αφού νωρίτερα σήμερα εντοπίστηκε νεκρός.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη εντόπισαν το αυτοκίνητό του σταθμευμένο και ξεκλείδωτο στην περιοχή της πύλης Ε1 του λιμένα Πειραιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή, ενώ δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) πραγματοποίησαν έρευνες στον θαλάσσιο χώρο μπροστά από την πύλη Ε1.

Η σορός του άτυχου 70χρονου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τα στελέχη της Μ.Υ.Α., ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.