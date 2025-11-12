Άλιμος: «Εξαφανίστηκαν μέσα σε 1 λεπτό, μου φάνηκε στοχευμένη η επίθεση» – Τι λέει ο διευθυντής του σχολείου για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άλιμος: «Εξαφανίστηκαν μέσα σε 1 λεπτό, μου φάνηκε στοχευμένη η επίθεση» – Τι λέει ο διευθυντής του σχολείου για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

Για στοχευμένο περιστατικό κάνει λόγο ο διευθυντής του σχολείου στον Άλιμο, όπου δέχθηκε άγρια επίθεση ένας μαθητής Α’ Λυκείου, στο προαύλιο, από εξωσχολικούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν δύο άτομα που πέρασαν από τα κάγκελα της πίσω μάντρας. «Εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό. Μέχρι να με φωνάξουν, γιατί ήμουν στο προαύλιο, είχαν ανέβει στα κάγκελα», ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου, μιλώντας στο Action24.

Όπως λέει, όταν τους πλησίασε και τους ανέφερε πως θα καλέσει την αστυνομία, εκείνοι «έφυγαν, βρίζοντας, τρέχοντας. Το παιδί το έφεραν οι καθηγητές επειδή είχε ανοίξει η μύτη του».

«Ο ένας από τους δύο που είδα, μου φάνηκε για μαθητής Γ’ Λυκείου ή τελειόφοιτος. Μου φάνηκε ότι ήταν στοχευμένο γιατί η ώρα που διάλεξαν ήταν την ώρα που χτύπησε το κουδούνι και ο εποπτεύων είχε πάει να μαζέψει τα παιδιά για να μπουν στις αίθουσες».

Σχετικά με την κατάσταση υγείας του 15χρονου, είπε πως «είναι καλά εκτός από ένα ράγισμα στη μύτη που, όμως, δεν θα χρειαστεί κάποια παρέμβαση».

 

