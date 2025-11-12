Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του και η αντίδραση της συζύγου του στα περί εξιτηρίου από το νοσοκομείο

Δημοσιεύματα θέλουν τον Δημήτρη Κόκοτα να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέφει στο σπίτι του και την οικογένειά του. Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής δίνει αγώνα από τον Μάρτιο του 2024 οπότε και είχε καταρρεύσει, όταν υπέστη έμφραγμα και ανακοπή.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα δεν ισχύουν τα περί εξιτηρίου από το νοσοκομείο.

Η εκπομπή επικοινώνησε με τη σύζυγο του τραγουδιστή, την Κατερίνα, η οποία το διέψευσε. «Από το στόμα τους και στου Θεού το αυτί, αλλά βρισκόμαστε ακόμα, όπως φαίνεται, αρκετά μακριά» ήταν η απάντησή της.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι το να αναδημοσιεύεται άρθρο για εξιτήριο κλπ είναι σαν να παίζεις με τον πόνο της οικογένειας.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, είναι σε σταθερά σοβαρή κατάσταση, αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά είναι πολύ μακριά από το εξιτήριο.

