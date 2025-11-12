Ματίνα Παγώνη: Σαν γυναίκα με έχουν ζηλέψει πολύ στο παρελθόν – Στο μάτι πιστεύω

Η Ματίνα Παγώνη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day.

«Όταν έγινα γιατρός φοβόμουν τις ασθένειες. Στην πορεία τις αποδέχεσαι. Δεν είμαι τυπική στα check up. Τα αποφεύγω. Έχω περάσει 2 πολύ δύσκολες καταστάσεις υγείας. Η πρώτη σε ηλικία 30 ετών. Φέρθηκα πολύ ψύχραιμα. Ήταν δύσκολη περίπτωση αλλά αντιμετωπίστηκε» περιέγραψε.

«Έχουν γράψει πολλά ψέματα για εμένα. Πρόσφατα διάβασα ότι ήμουν κατά των εμβολίων. Δεν απαντάω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει να απαντήσω» τόνισε η Ματίνα Παγώνη.

Αναφορικά με τη ζήλια αλλά και τη σχέση της με τη θρησκεία, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε: «Σαν γυναίκα με έχουν ζηλέψει πολύ στο παρελθόν. Στο μάτι πιστεύω πολύ. Και η θρησκεία πιστεύει. Εγώ πιστεύω στη θρησκεία. Μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία αλλά πηγαίνω όποτε θέλω εγώ και ανάβω το κερί μου».

Τέλος, αποκάλυψε το πόσο πιεστική ήταν η περίοδος της πανδημίας για την ίδια: «Την ημέρα που ανακοινώθηκε το lockdown έβγαινα σε διαφορετική εκπομπή κάθε 10 λεπτά».