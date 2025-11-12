Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Enikos Newsroom

οικονομία

βοήθημα

Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και σε πολύτεκνες δικαιούχες αγρότισσες μητέρες πληρώνει σήμερα ο ΟΠΕΚΑ.

Αυτή είναι η δεύτερη πληρωμή του εν λόγω  βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ που γίνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες. Παράλληλα επισημαίνεται 138.100 ευρώ συνολικά χορηγούνται  σε 183 τρίτεκνες και 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες.

Η πίστωση αυτή θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποίησαν στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους. Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2025, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.350.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.

