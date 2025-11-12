Βουλή: Πρεμιέρα σήμερα για τον «χρονοκόφτη» στις ομιλίες – Πώς θα λειτουργεί

Πρεμιέρα σήμερα για τον «χρονοκόφτη» στην Ολομέλεια της Βουλής, ένα μέτρο που αποσκοπεί στο να τηρούνται ανεξαιρέτως οι προβλεπόμενοι χρόνοι ομιλιών, ώστε να πάψει να επικρατεί το συνηθισμένο χάος των ατέρμονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, το οποίο δημιουργεί μία εικόνα εκτροχιασμού και εκφυλισμού των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και λειτουργιών.

Επιχειρείται ωστόσο, σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», να συνομολογηθούν – έστω και διά της επιβολής «κόφτη»- οι στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας, προκειμένου να περιοριστεί η κατάχρηση του Κανονισμού της Βουλής, αλλά και της… αντοχής όσων θα περίμεναν οι συζητήσεις στη Βουλή να είναι ουσιαστικές, παραγωγικές και προωθητικές, με έμφαση στον πολιτικό διάλογο και την αντιπαράθεση στο πεδίο των ιδεών και των προγραμματικών προτάσεων, χωρίς τοξικότητα, μισαλλοδοξία και εξάρσεις προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού.

Πώς θα λειτουργεί

Το μέτρο θα δοκιμαστεί στην πράξη αρχής γενομένης από σήμερα και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει αντικείμενο διαξιφισμών. Οι σχετικές τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα, αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ωστόσο εκφράζονται αμφιβολίες σχετικά με τον σεβασμό των όρων που πλέον τίθενται για όλους.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, ο χρόνος όλων των ομιλητών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικού λογισμικού. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης η εφαρμογή θα διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου, ενώ σκηνοθετικά το πλάνο που καταγράφουν οι κάμερες του καναλιού της Βουλής θα αλλάζει από το βήμα σε γενικό πλάνο προς την αίθουσα της Ολομέλειας.

Όταν ο ομιλητής ανεβαίνει στο βήμα ο πίνακας με τους χρόνους θα έχει λευκούς αριθμούς, ένα λεπτό πριν από τη λήξη του θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος που θα προειδοποιεί τον ομιλούντα ότι θα πρέπει να συντομεύει ενώ οι αριθμοί στον πίνακα θα γίνονται κίτρινοι και στο τέλος του χρόνου της ομιλίας κόκκινοι, ενώ αμέσως μετά την ανοχή που θεσπίζεται (κατά 25% επί του προβλεπόμενου χρόνου) το μικρόφωνο θα κλείνει αυτομάτως χωρίς παρέμβαση του προεδρεύοντος.

Τα μικρόφωνα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που βρίσκονται στα πρώτα έδρανα, όταν θα κλείνουν, δεν θα μπορούν να τα ανοίξουν εκ νέου πατώντας το κουμπί που υπάρχει. Ενδεικτικά στο 7λεπτο που προβλέπεται για τους βουλευτές, η ανοχή 25% αναλογεί με 2 λεπτά, στο 12λεπτο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου θα υπάρχει ανοχή 4 λεπτών, στο 20λεπτο του προέδρου ΚΟ με 50 και άνω βουλευτές θα δίνεται ανοχή 5 λεπτών και στο 15λεπτο προέδρου ΚΟ κάτω από 50 βουλευτές προβλέπεται ανοχή 4 λεπτών.

Στο 12λεπτο πρώην πρωθυπουργού ή πρώην Προέδρου της Βουλής θα δίδονται 3 λεπτά επιπλέον, ενώ με τις πρόσφατες αλλαγές προβλέπεται ότι ουδείς λαμβάνει τον λόγο υπό διπλή ιδιότητα σε συνεδρίαση οποιουδήποτε οργάνου της Βουλής, κάτι που «φωτογραφίζει» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ομιλεί και παρεμβαίνει και με τις δύο ιδιότητες- και της προέδρου ΚΟ και της πρώην προέδρου της Βουλής.