Βίντεο: Οδηγός τρένου αποκοιμιέται ενώ ο συρμός τρέχει με 80χλμ/ώρα – Ούρλιαζαν οι επιβάτες

Ένα βίντεο που προκαλεί σοκ από το Σαν Φρανσίσκο, στις ΗΠΑ, δείχνει τη στιγμή που μια γυναίκα οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε εν κινήσει, ενώ το όχημα επιταχύνει επικίνδυνα μέσα σε τούνελ με ταχύτητα άνω των 80 χιλιομέτρων την ώρα, φτάνοντας μια ανάσα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Η οδηγός της Δημοτικής Υπηρεσίας Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (MTA) φαίνεται να έχει αποκοιμηθεί στο κάθισμα, τη στιγμή που ο συρμός, γεμάτος κόσμο, βγαίνει με ορμή από ένα τούνελ.

Το τρένο έχει υπερβολική ταχύτητα και ένα αυτοκίνητο προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το τηλεοπτικό δίκτυο KRON4.

Η απότομη στροφή εκσφενδόνισε τους επιβάτες προς τα πλάγια, με πολλούς να πέφτουν στο πάτωμα. «Θέλω να κατέβω!» ακούγεται να φωνάζει μια έντρομη γυναίκα, ενώ μια άλλη ουρλιάζει: «Ω, Θεέ μου!».

Ο δυνατός κραδασμός ξύπνησε τελικά την οδηγό, η οποία φαίνεται να προσπαθεί πανικόβλητη να ανακτήσει τον έλεγχο και να ακινητοποιήσει το τρένο. Στη συνέχεια σηκώνεται και απευθύνεται στους τρομοκρατημένους επιβάτες, επαναλαμβάνοντας: «Ηρεμήστε».

«Συγγνώμη», ακούγεται να λέει η οδηγός. «Ηρεμήστε, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Δεν τρακάραμε».


Σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle, μία γυναίκα επιβάτης διακομίστηκε με διάσειση. Η έρευνα για το περιστατικό, που σημειώθηκε μέσα στο τούνελ Sunset κοντά στο πάρκο Duboce τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου, δεν εντόπισε κανένα μηχανικό πρόβλημα στο τρένο ή στις ράγες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Δημοτική Υπηρεσία Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA).

Αντίθετα, το συμβάν αποδόθηκε σε «λάθος που προκλήθηκε από κόπωση της οδηγού».

«Το τρένο παρουσίασε μια σειρά από απρόσμενους απότομους κραδασμούς ενώ διέσχιζε στροφή με υπερβολική ταχύτητα 80 χλμ./ώρα», ανέφερε η SFMTA, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η συνήθης ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο.

«Πολλοί επιβάτες τραντάχτηκαν και έπεσαν λόγω της ξαφνικής κίνησης», επιβεβαίωσε η υπηρεσία, προσθέτοντας πως «η υπόθεση αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, γεγονός που περιλαμβάνει την απομάκρυνση της οδηγού από καθήκοντα οδήγησης».

Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κίρσμπαουμ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε.

