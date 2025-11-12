Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Οπλισμένοι με τιτάνια υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται για ακόμη ένα πρωινό στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, του Χαλανδρίου και στην Κατεχάκη.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό