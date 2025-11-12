Τουρκία: Αυτοί είναι οι 20 στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν στο C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κοινοποίησε τις ταυτότητες των 20 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C130 που συνετρίβη χθες στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους «μάρτυρες» σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ 27 λεπτά μετά την απογείωση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ομάδα διερεύνησης της συντριβής έχουν αρχίσει να εξετάζουν τα συντρίμμια του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροπλάνου.

Τα ονόματα των 20 στρατιωτικών

Αεροπόρος Αντισυνταγματάρχης Gökhan Korkmaz, Ταγματάρχης Πιλότος Αεροπορίας Σερντάρ Ουσλού, Ταγματάρχης Αεροπορίας Νιχάτ Ιλγκέν, Πιλότος Αεροπόρος, Πρώτος Υπολοχαγός Cüneyt Kandemir, Συντήρηση Αεροσκαφών, Υπολοχαγός Emre Mercan, Αρχηγός Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Nuri Özcan, Αρχιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών Ümit İnce, Αρχηγός Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Hamdi Armağan Kaplan, Αρχηγός Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Burak Özkan, Αρχιλοχίας Συντήρησης Αεροσκαφών, Ιλκέρ Αϊκούτ, Αρχηγός Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Akın Karakuş, Αρχιμηχανικός Συντήρησης Αεροσκαφών Emrah Kuran, Αρχηγός Συντήρησης Αεροσκαφών, Λοχίας Ramazan Yağız, Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών Emre Altıok, Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Μπερκάι Καρατζά, Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Μπουράκ Ιμπίγκι, Υπαξιωματικός Συντήρησης Αεροσκαφών, Ιλχάν Ονγκάν, Υπεύθυνος Αερομεταφοράς Αχμέτ Γιασίρ Κουγιοτζού, Ειδικός Αερομεταφορών Λοχίας Τζεμ Ντολάπτσι, Ειδικός Αερομεταφορών, Λοχίας Emre Sayın

Το βίντεο από τη συντριβή