Chinook, Black Hawk και Apache ελικόπτερα χωρίς πιλότους

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η νέα τάση στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία είναι η «ανακύκλωση» ή, για να ακριβολογούμε, η επαναχρησιμοποίηση. Διάσημα ελικόπτερα, όπως Chinook, Black Hawk και Apache, ειδικά πρώτης γενιάς που είχαν αποσυρθεί, ο αμερικανικός στρατός τα επαναφέρει στη ζωή και τα μετατρέπει σε μη επανδρωμένα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αυτό που γράφαμε πρόσφατα στο enikos.gr ως πείραμα του αμερικανικού στρατού, πλέον προωθείται ως προτεραιότητα.

Το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ εξετάζει μια μεταρρυθμιστική ιδέα που θα μειώσει ή θα σταματήσει εντελώς την προμήθεια επανδρωμένων ελικοπτέρων.

Το σχέδιο προβλέπει την εστίαση στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος στόλου ελικοπτέρων, ανακατευθύνοντας παράλληλα τους προϋπολογισμούς προς τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Η ιδέα επικεντρώνεται στη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος στόλου ελικοπτέρων, ενώ παράλληλα ανακατευθύνει τον προϋπολογισμό και τη δομή των δυνάμεων προς μη επανδρωμένες πλατφόρμες επιθέσεων, αναγνώρισης και εφοδιαστικής.

Οι πηγές που επικαλείται το defence-blog ανέφεραν ότι η πρόταση επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση της προμήθειας νέων ελικοπτέρων το νωρίτερο έως τα τέλη του 2026. Αντί να επενδύσει σε νέες γραμμές παραγωγής επανδρωμένων αεροσκαφών, ο στρατός των ΗΠΑ σχεδιάζει να επικεντρώσει τις δαπάνες στη διατήρηση των υφιστάμενων στόλων UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache και CH-47 Chinook και να επεκτείνει προγράμματα που μετασχηματίζουν ή υποστηρίζουν αεροπορικές μονάδες με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Η ιδέα θεωρείται ως ένας τρόπος για τη μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων επάνδρωσης, τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης και συντήρησης και τον περιορισμό της έκθεσης του ιπτάμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια εντατικών επιχειρήσεων. Η ιδέα περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση επιλογών για τη μετατροπή ορισμένων υφιστάμενων πλατφορμών σε τηλεκατευθυνόμενα ή αυτόνομα μοντέλα, όπου είναι τεχνικά εφικτό.

Πηγές ανέφεραν ότι η κύρια αιτιολόγηση για την πρόταση ήταν πως τα μη επανδρωμένα συστήματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερους αριθμούς και με χαμηλότερο κόστος.

Το υπό εξέταση σχέδιο προβλέπει αναπροσανατολισμό του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της βιομηχανικής και επιχειρησιακής υποδομής που απαιτείται για τη μη επανδρωμένη αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων δικτύων υποστήριξης, εκπαίδευσης χειριστών και προσωπικού συντήρησης, καθώς και υποστήριξης ενσωμάτωσης λογισμικού και δεδομένων.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η πρόταση δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί ή εγκριθεί, αλλά εξετάζεται ως μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Οι συζητήσεις ευθυγραμμίζονται επίσης με την πρόσφατη δραστηριότητα σύναψης συμβάσεων από μονάδες εφοδιαστικής του Στρατού των ΗΠΑ.

Οι νέες συμβάσεις που ανακοινώθηκαν τους τελευταίους μήνες έχουν αυξήσει τη χρηματοδότηση για ανταλλακτικά, χωρητικότητα συντήρησης και μακροπρόθεσμες συμφωνίες συντήρησης για τον υπάρχοντα στόλο ελικοπτέρων. Αυτά τα μέτρα ενισχύουν την πιθανότητα το υπάρχον απόθεμα αεροσκαφών να παραμείνει σε λειτουργία χωρίς να αντικατασταθεί από νέες επανδρωμένες πλατφόρμες, ανέφεραν.

