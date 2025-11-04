Ελικόπτερα χωρίς πιλότο που εκτοξεύουν καμικάζι – drones και μη επανδρωμένα τανκ

Ελικόπτερο τύπου Black Hawk πετά χωρίς πιλότο. Από το πλάι εκτοξεύει καμικάζι – drones ή περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions). Προσγειώνεται κι από το μπροστινό μέρος, που κάποτε υπήρχε το κοκ πιτ, ανοίγει μία πόρτα και βγαίνει ένα μίνι τανκ, το οποίο εφορμά στους αντιπάλους.

Οι εικόνες από το μέλλον δοκιμάζονται ήδη κι ετοιμάζονται να βγουν στην παραγωγή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τάση των πολεμικών βιομηχανιών, πιεζόμενες και από τους ισχυρούς στρατούς του πλανήτη, είναι η ανακύκλωση πολεμικών συστημάτων, που έχουν παραχθεί σε πολύ μεγάλους αριθμούς.

Παλιά μαχητικά μετατρέπονται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το ίδιο και τεθωρακισμένα οχήματα ή άρματα μάχης. Πανάκριβα οπλικά συστήματα, που έφτασαν στο τέλος της ζωής τους… ανασταίνονται με την προσθήκη νέων τεχνολογικών μέσων, ώστε να ριχτούν και πάλι στο πεδίο, χωρίς όμως την ανησυχία προστασίας των πληρωμάτων τους, αφού είναι μην επανδρωμένα.

Στην μεγάλη έκθεση του Στρατού των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, την AUSA, που το enikos.gr ήταν εκεί, απαθανατίσαμε με τον φωτογραφικό μας φακό εικόνες από το μέλλον που δοκιμάζονται σήμερα.

Το διάσημο ελικόπτερο Black Hawk που παράγεται από την δεκαετία του ’80 κι εξελίσσεται, πλέον δοκιμάζεται και σε επιχειρήσεις χωρίς πιλότους και χωρίς στρατιώτες.

Αυτό που καταγράψαμε ήταν ένα ελικόπτερο το οποίο είχε τροποποιηθεί φέροντας στο πίσω μέρος φορείς εκτόξευσης kamikaze drones (drones αυτοκτονίας) και περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions). Στο μπροστινό μέρος δεν υπήρχε πλέον κοκ – πιτ.

Στη θέση του διαμορφώθηκε ένας χώρος αποθήκευσης μικρού θωρακισμένου μη επανδρωμένου οχήματος, το οποίο αμέσως μόλις προσγειωθεί το ελικόπτερο βγαίνει κι εφορμεί για επιχειρήσεις αναγνώρισης με δυνατότητες εξουδετέρωσης απειλών.

Κι αν αυτά μοιάζουν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ήδη ο αμερικανικός στρατός δοκιμάζει τις καινοτομίες.

Για πρώτη φορά, ένας στρατιώτης των ΗΠΑ, και όχι ένας εκπαιδευμένος αεροπόρος, κατηύθυνε και εκτέλεσε πραγματικές αποστολές σε στρατιωτικές ασκήσεις με το Προαιρετικά Πιλοτούμενο Ελικόπτερο (OPV – Optionally Piloted Vehicle) Black Hawk της Lockheed Martin Sikorsky [NYSE: LMT], ολοκληρωμένο με τεχνολογία MATRIX™.Σε συνεργασία με την Κοινή Υπηρεσία Ανάκτησης Προσωπικού (Joint Personnel Recovery Agency) και την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (Defense Advanced Research Projects Association – DARPA), η Sikorsky έθεσε σε λειτουργία το αεροσκάφος OPV Black Hawk στην άσκηση Northern Strike 25-2, τον Αύγουστο, για να επιδείξει, σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, πώς ένα αυτόνομο Black Hawk μπορεί να επεκτείνει την εμβέλεια των αποστολών και να μειώσει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες.

Ένας Αρχιλοχίας (Sergeant First Class) της Εθνοφρουράς του Στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος εκπαιδεύτηκε σε λιγότερο από μία ώρα, έγινε ο πρώτος στρατιώτης που αυτόνομα σχεδίασε, διοίκησε και εκτέλεσε αποστολές OPV Black Hawk, χρησιμοποιώντας τη φορητή συσκευή tablet του συστήματος. Συγκεκριμένα, καθοδήγησε το ωφέλιμο φορτίο σε μια τοποθεσία 70 ναυτικά μίλια μακριά και εκτέλεσε πολλαπλές ρίψεις ακριβείας από αέρος, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το OPV Black Hawk λειτούργησε πλήρως υπό τον έλεγχο ενός κανονικού στρατιώτη, και όχι ενός εκπαιδευμένου πιλότου ή μηχανικού.

Και αυτή δεν ήταν η μόνη «πρωτιά» της άσκησης.

Στο Northern Strike, το OPV Black Hawk επέδειξε τρεις τύπους παράδοσης φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής μεταφοράς φορτίου, της εξωτερικής ανάρτησης φορτίου,της ρίψης αλεξιπτώτου ακριβείας, καθώς και μια άσκηση εκκένωσης διακομιδής τραυματιών.

Πρωτιές Εν Πτήσει

Άσκηση 1: Ρίψεις Αλεξιπτώτου και Ανάκτηση Υλικοτεχνικής Υποστήριξης

Από ένα σκάφος της Ακτοφυλακής στη Λίμνη Huron, ένας στρατιώτης σχεδίασε και εκτέλεσε μια αποστολή ανεφοδιασμού Κατηγορίας 1 από απόσταση 70 ναυτικών μιλίων. Αφού πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση, ο χειριστής χρησιμοποίησε το tablet για να κατευθύνει το OPV Black Hawk σε κυκλική πορεία πάνω από τη λίμνη, ενώ οι στρατιώτες που επέβαιναν στο ελικόπτερο, πραγματοποίησαν δύο ρίψεις αλεξιπτώτου ακριβείας σε διαφορετικά υψόμετρα. Ήταν η πρώτη φορά που το OPV Black Hawk εκτέλεσε αποστολή υλικοτεχνικής υποστήριξης ακριβείας και ρίψεις από αέρος εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο στρατιώτη.

Άσκηση 2: Εξωτερικό Φορτίο “Water Buffalo”

Το OPV Black Hawk ολοκλήρωσε την πρώτη του αυτόνομη μεταφορά εξωτερικού φορτίου εν πτήσει. Χάρη στις δυνατότητες σταθερότητας αιώρησης, το αεροσκάφος διατήρησε τη θέση του, ενώ οι στρατιώτες προσάρτησαν με ταχύτητα και αποτελεσματικό τρόπο μια δεξαμενή νερού 2.900 λιβρών, χωρίς την παρέμβαση πιλότου. Η επίδειξη απέδειξε ότι ένα αεροσκάφος εξοπλισμένο με MATRIX μπορεί να φέρει εις πέρας πολύπλοκες αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού στο πεδίο μάχης.

Άσκηση 3: Μεταφορά Εξωτερικού Φορτίου HIMARS και Διακομιδή Ασθενών

Το OPV Black Hawk ολοκλήρωσε έξι αυτόνομες ενάεριες συνδέσεις, για τη μεταφορά σωλήνων εκτόξευσης HIMARS, σε μια εναλλακτική ζώνη προσγείωσης. Στη συνέχεια, ένας στρατιώτης χρησιμοποίησε το OPV Black Hawk για να εκτελέσει μια προσομοιωμένη επιχείρηση ανάκτησης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ασθενούς με μέθοδο tail-to-tail, σε ένα επανδρωμένο Black Hawk, που βρισκόταν σε μια μη διαμορφωμένο χώρο προσγείωσης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας στρατιώτης δίχως εκπαίδευση, ηγήθηκε μιας αυτόνομης διακομιδής τραυματιών από το εσωτερικό του αεροσκάφους OPV Black Hawk.

Η τεχνολογία MATRIX, που αξιοποιείται για την υποστήριξη του συστήματος ALIAS (Σύστημα Αυτοματισμού Εργασίας Πληρώματος Αεροπλάνου στο Πιλοτήριο) της DARPA, παρέχει στους χειριστές τη δυνατότητα ελέγχου προηγμένων αεροπορικών δυνατοτήτων, κάτι που μέχρι πρότινος προοριζόταν για εκπαιδευμένους πιλότους. Σήμερα, επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών ανεφοδιασμού, ανάκτησης προσωπικού και αμφισβητούμενης εφοδιαστικής σε επικίνδυνες ή χαμηλής ορατότητας περιοχές χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή.