Βεντέτα στα Βορίζια: «Για να μπεις σε μια διαδικασία να πας σε δύο σπίτια είναι επειδή τους αγαπάς και τους δύο», λέει ο μεσολαβητής που επιχείρησε τον σασμό

Ο άνθρωπος που επιχείρησε τον σασμό ανάμεσα στις οικογένειες στα Βορίζια εξήγησε ότι προσπάθησε να σταματήσει τη βεντέτα. Ο μεσολαβητής περιέγραψε ότι έγιναν συναντήσεις και τραπεζώματα, αλλά ότι τελική ανακωχή δεν επήλθε.

Μιλώντας στο Mega είπε για την προσπάθεια ότι «Όταν κάνεις έναν αγώνα και όταν αγαπάς δύο οικογένειες, γιατί για να μπεις σε μια διαδικασία να πας σε δύο σπίτια είναι επειδή τους αγαπάς και τους δύο αλλιώς δεν πας. Η ζυγαριά εκεί είναι 50 – 50 δηλαδή. Εκεί κάνεις τον δικαστή χωρίς να δικάζεις.» Ο μεσολαβητής τόνισε ότι «Το τι χάλασε όλο αυτό, εμείς δεν γνωρίζουμε. Και η μία πλευρά και η άλλη μας αποδεχόταν με τραπέζι στρωμένο κάθε φορά που πηγαίναμε. Το θέμα είναι όμως ότι τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Τώρα ό,τι και να λέμε είναι αργά, έχουν πεθάνει δύο άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρέσει».

Η Κρήτη έχει πληγεί από δεκάδες περιστατικά βεντέτας, από τα φαράγγια ως τα ορεινά και από τα παράλια ως τις παρυφές του Ψηλορείτη, και τα πρόσφατα γεγονότα ξύπνησαν μνήμες παλιών συγκρούσεων.

Η ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη είχε προσπαθήσει να επιτύχει σασμό σε παλαιότερη περίπτωση, ωστόσο, όπως μεταφέρθηκε, «Η μία πλευρά δεν άκουγε, η άλλη άκουγε, ήταν αμετακίνητη. Πρέπει να χυθεί και άλλο αίμα».

Μνήμη ιστορικών βεντετών επανέφεραν τα γεγονότα στα Βορίζια: από τη βεντέτα του 1955 με έξι νεκρούς μέχρι την παρατεταμένη σύγκρουση ανάμεσα σε οικογένειες το 1910 που κουβάλησε κύκλο αίματος δεκαετιών. Στην περίπτωση του Ρεθύμνου τη δεκαετία του ’80, μια ερωτική αντιζηλία οδήγησε σε φονικές πράξεις και σε εκδίκηση μέσα στην αίθουσα του Εφετείου, γεγονός που δείχνει ότι οι συνέπειες τέτοιων διαφορών κρατούν γενιές.