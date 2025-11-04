Ρωσία: Έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στo Μπασκορτοστάν

Έκρηξη σημειώθηκε στο πετροχημικό εργοστάσιο του Στερλιταμάκ, στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, προκαλώντας μερική κατάρρευση της μονάδας επεξεργασίας νερού. Την είδηση γνωστοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Η διοίκηση της πόλης, που βρίσκεται στα Ουράλια Όρη, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα αίτια της έκρηξης και να αξιολογήσουν την έκταση των ζημιών στην εγκατάσταση.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν στο σημείο, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή για τους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: Reuters