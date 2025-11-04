Μεξικό: Αιματηρή συμπλοκή στη Σιναλόα – Δεκατρείς νεκροί μετά από επίθεση ενόπλων κατά των αρχών

Σφοδρή ανταλλαγή πυρών ξέσπασε τη Δευτέρα στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από ένοπλη ομάδα, λίγο μετά το μεσημέρι. Η περιοχή μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε πεδίο μάχης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν στα πυρά και να ακολουθεί πολύωρη ένοπλη συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ, δεκατρείς από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν, ενώ τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και απελευθέρωσαν εννέα ανθρώπους που είχαν απαχθεί, γεγονός που υποδεικνύει πως η ένοπλη ομάδα είχε πιθανότατα σύνδεση με εγκληματικό κύκλωμα.

Η Σιναλόα, μία από τις πιο ταραγμένες πολιτείες του Μεξικού, βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο στο επίκεντρο βίαιων συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων φατριών του καρτέλ της Σιναλόα. Η περιοχή, που φημίζεται για τη δράση των ναρκωκαρτέλ, έχει μετατραπεί σε ζώνη συνεχούς έντασης, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν διαρκώς να ανακτήσουν τον έλεγχο και να περιορίσουν τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων.

