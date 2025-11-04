Σουδάν: Αιματηρή επίθεση με drone κατά παιδιατρικού νοσοκομείου – Τουλάχιστον επτά νεκροί και πέντε τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Σουδάν: Αιματηρή επίθεση με drone κατά παιδιατρικού νοσοκομείου – Τουλάχιστον επτά νεκροί και πέντε τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο δυτικό Σουδάν, ανέφερε χθες Δευτέρα οργάνωση γιατρών στη χώρα της Αφρικής, η οποία συνεχίζει να σπαράσσεται από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023.

Το δίκτυο Σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για την επίθεση στο νοσοκομείο στην Κερνόι, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.

Στα θύματα αναφέρθηκε ότι συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η Κερνόι βρίσκεται περίπου 270 χιλιόμετρα από την Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, που έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών την 26η Οκτωβρίου, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Οι ΔΤΥ κατηγορήθηκαν για τη σφαγή 460 και πλέον ασθενών και συγγενών τους σε μαιευτήριο στην πόλη αυτή μετά την κατάληψή της την περασμένη εβδομάδα, καθώς και πως σκότωσαν πολλούς άλλους αμάχους.

Πλέον οι παραστρατιωτικοί κατέχουν ολόκληρο το Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Ο τακτικός στρατός, από την πλευρά του, ελέγχει το ανατολικό και το βόρειο τμήμα του Σουδάν.

Πριν καν από τις επιθέσεις στο μαιευτήριο στη Φάσερ και το παιδιατρικό νοσοκομείο στην Κερνόι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον σουδανικών δομών υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416, από το ξέσπασμα του πολέμου. Μόνο την τρέχουσα χρονιά καταγράφτηκαν 49 επιθέσεις, με συνολικά 966 νεκρούς.

Ο πόλεμος στο Σουδάν χαρακτηρίζεται η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο από τον ΟΗΕ. Νωρίτερα χθες, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC) ανέφερε πως εξαπλώνεται λιμός σε τομείς της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Φάσερ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

03:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

