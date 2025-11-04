Σοκ στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητή της Ράντνιτσκι Κραγκούγεβατς, ο οποίος κατέρρευσε στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μλάντοστ στο Λουτσάνι και λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, τη στιγμή που η ομάδα του Κραγκούγεβατς προηγούνταν ήδη με δύο τέρματα, στο 9ο και στο 14ο λεπτό. Ο 45χρονος τεχνικός κατέρρευσε ξαφνικά δίπλα στον πάγκο, βυθίζοντας στο σοκ παίκτες, προπονητικό τιμ και φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως να του παράσχει πρώτες βοήθειες, ενώ το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά. Ο Ζίζοβιτς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, όπου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, για λίγο ανέκτησε τις αισθήσεις του, δίνοντας ελπίδες πως θα ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ωστόσο, η καρδιά του δεν άντεξε και κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο της Τσάτσακ.

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, ο αγώνας διακόπηκε οριστικά στο 41ο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλισσόταν μπροστά τους.

❗️⚽️Tragiczna wieść z Serbii. Trener FK Radnički zmarł podczas meczu ligowego. Mladen Žižović stracił przytomność w 22. minucie gry, został zabrany karetką, mecz kontynuowano. Po 20 minutach przekazano piłkarzom, że ich główny trener zmarł…pic.twitter.com/hJX2zaQFSb — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) November 3, 2025

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τη Ράντνιτσκι μόλις έντεκα ημέρες πριν το μοιραίο παιχνίδι. Στη μέχρι τότε πορεία του είχε καθίσει στους πάγκους των Ράντνικ, Ζρίνσκι, Σλόμποντα Τούζλα, Σκούπι και Μπόρακ Μπάνια Λούκα, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και μεγάλη παρακαταθήκη στο σερβικό ποδόσφαιρο. Ο πρόωρος χαμός του προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του.