Σοκ στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σοκ στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σερβία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητή της Ράντνιτσκι Κραγκούγεβατς, ο οποίος κατέρρευσε στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μλάντοστ στο Λουτσάνι και λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, τη στιγμή που η ομάδα του Κραγκούγεβατς προηγούνταν ήδη με δύο τέρματα, στο 9ο και στο 14ο λεπτό. Ο 45χρονος τεχνικός κατέρρευσε ξαφνικά δίπλα στον πάγκο, βυθίζοντας στο σοκ παίκτες, προπονητικό τιμ και φιλάθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε αμέσως να του παράσχει πρώτες βοήθειες, ενώ το παιχνίδι διακόπηκε για αρκετά λεπτά. Ο Ζίζοβιτς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, όπου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, για λίγο ανέκτησε τις αισθήσεις του, δίνοντας ελπίδες πως θα ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ωστόσο, η καρδιά του δεν άντεξε και κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο της Τσάτσακ.

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, ο αγώνας διακόπηκε οριστικά στο 41ο λεπτό. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της τραγωδίας που εκτυλισσόταν μπροστά τους.

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τη Ράντνιτσκι μόλις έντεκα ημέρες πριν το μοιραίο παιχνίδι. Στη μέχρι τότε πορεία του είχε καθίσει στους πάγκους των Ράντνικ, Ζρίνσκι, Σλόμποντα Τούζλα, Σκούπι και Μπόρακ Μπάνια Λούκα, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και μεγάλη παρακαταθήκη στο σερβικό ποδόσφαιρο. Ο πρόωρος χαμός του προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Το NotebookLM μπορεί πλέον να γίνει η προσωπική σου διδακτορική σύμβουλος και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Φώτης Ιωαννίδης για Βαγγέλη Παυλίδη: «Είναι σπουδαίος παίκτης – Είμαστε διαφορετικοί»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ετοιμάζεται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της φετινής σεζόν, κ...
21:44 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα – Δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Σ...
18:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με τον Κορόνα της Βαλένθια για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

O διευθυντής ποδοσφαίρου της Βαλένθια, Μιγκέλ Άνχελ (Γκαρσία Πέρες-Ρολντάν) Κορόνα θα είναι-όπ...
17:27 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ε.Π.ΑΘΛ.Α για καταγγελίες Σούντγκρεν: «Υπάρχουν αναφορές για ύποπτο στοιχηματισμό στους συγκεκριμένους αγώνες – Ενήμερος ο αθλητικός εισαγγελέας»

Οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, στα πλέι άουτ του περσινού πρωταθλήματος της Sup...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς