Άνοδος στα έσοδα της Διώρυγας του Παναμά: Προσδοκίες στήριξης από τις μεταφορές LPG και αγροτικών προϊόντων

Η Διώρυγα του Παναμά αναμένεται να καταγράψει αυξημένη κίνηση πλοίων που μεταφέρουν υγραέριο (LPG) και αγροτικά προϊόντα, με στόχο να περιορίσει τις απώλειες από τη μείωση του παγκόσμιου εμπορίου που προβλέπεται για το επόμενο έτος. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της σε συνέντευξή του στο Reuters, η στρατηγική αυτή αποτελεί βασικό βήμα προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή ναυτιλία.

Η δεύτερη πιο πολυσύχναστη θαλάσσια οδός του πλανήτη σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση στα έσοδά της, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 14%, αγγίζοντας τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι διελεύσεις πλοίων αυξήθηκαν κατά 19%, γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση των υποδομών και στη σταδιακή ομαλοποίηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ωστόσο, η Διώρυγα προειδοποιεί ότι το νέο οικονομικό έτος ενδέχεται να είναι πιο δύσκολο, καθώς προβλέπεται μείωση του συνολικού όγκου φορτίου που θα περάσει από τις εγκαταστάσεις της.

Πηγή: Reuters