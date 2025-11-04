Άνοδος στα έσοδα της Διώρυγας του Παναμά: Προσδοκίες στήριξης από τις μεταφορές LPG και αγροτικών προϊόντων

Enikos Newsroom

διεθνή

Άνοδος στα έσοδα της Διώρυγας του Παναμά: Προσδοκίες στήριξης από τις μεταφορές LPG και αγροτικών προϊόντων

Η Διώρυγα του Παναμά αναμένεται να καταγράψει αυξημένη κίνηση πλοίων που μεταφέρουν υγραέριο (LPG) και αγροτικά προϊόντα, με στόχο να περιορίσει τις απώλειες από τη μείωση του παγκόσμιου εμπορίου που προβλέπεται για το επόμενο έτος. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της σε συνέντευξή του στο Reuters, η στρατηγική αυτή αποτελεί βασικό βήμα προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή ναυτιλία.

Η δεύτερη πιο πολυσύχναστη θαλάσσια οδός του πλανήτη σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση στα έσοδά της, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 14%, αγγίζοντας τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι διελεύσεις πλοίων αυξήθηκαν κατά 19%, γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση των υποδομών και στη σταδιακή ομαλοποίηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ωστόσο, η Διώρυγα προειδοποιεί ότι το νέο οικονομικό έτος ενδέχεται να είναι πιο δύσκολο, καθώς προβλέπεται μείωση του συνολικού όγκου φορτίου που θα περάσει από τις εγκαταστάσεις της.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Το NotebookLM μπορεί πλέον να γίνει η προσωπική σου διδακτορική σύμβουλος και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:45 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ουισάμ Μπεν Γεντέρ: Ο πρώην επιθετικός της Εθνικής Γαλλίας ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης για «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην επιθετικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Ουισάμ Μπεν Γεντέρ, παραπέμφθηκ...
04:00 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εμποδίζει την προσπάθεια Delta και Aeromexico να καθυστερήσουν τη διάλυση της κοινοπραξίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από εφετείο να απορρίψει την προσπάθεια των Delta Air Lines και Aer...
03:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Αιματηρή συμπλοκή στη Σιναλόα – Δεκατρείς νεκροί μετά από επίθεση ενόπλων κατά των αρχών

Σφοδρή ανταλλαγή πυρών ξέσπασε τη Δευτέρα στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού, όταν οι δυνάμεις ...
02:30 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ρώμη: Υπέκυψε στα τραύματα του ο εργάτης που απεγκλωβίστηκε ζωντανός από τα ερείπια του μεσαιωνικού πύργου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της κατάρρευσης του μεσαιωνικού πύργου Torre dei Conti στη Ρώμ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς