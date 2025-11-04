Νίκος Γρίτσης: «Στη φυλακή κατάλαβα τα όριά μου ως άνδρας»

Ο Νίκος Γρίτσης βρέθηκε τα μεσάνυχτα στο «EQ» μαζί με την Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του στη φυλακή, μια περίοδο που, όπως είπε, τον άλλαξε ριζικά και τον βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του.

Ο γνωστός στιχουργός αποκάλυψε ότι μπήκε στη φυλακή σε μια πολύ δύσκολη εποχή, τότε που υπήρχαν εξεγέρσεις και νεκροί: «Εγώ μπήκα σε μία δύσκολη εποχή στη φυλακή, με την άποψη ότι είχε πολλές εξεγέρσεις το ’95, είχε νεκρούς στον Κορυδαλλό. Μπήκα στον Κορυδαλλό, μετά στην Πάτρα και στο Ναύπλιο. Έζησα ένα εργάκι το οποίο, συμπυκνωμένο, μου έδειξε μία εικόνα αγριάδας. Αλλά μέσα από εκεί γνώρισα τον ανθρώπινο παράγοντα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, δεν έχεις την ευκαιρία να βλέπεις δέκα φονιάδες μαζεμένους σε πέντε τετραγωνικά μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Γρίτσης εξήγησε πως η εμπειρία αυτή δεν τον φόβισε, αλλά του έδειξε ποιος πραγματικά είναι: «Εμένα δε με τρόμαζε, γιατί θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ άντρα και κατάλαβα τα περιθώριά μου ως άντρας. Και δεν εννοώ ερωτικά, αλλά πόσο μάγκας και νταής είμαι. Κατάλαβα ότι δεν είμαι. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο».

