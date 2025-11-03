Σοκ στην Χαλκίδα: Νεκρός άνδρας ύστερα από επίθεση με μαχαίρι

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 23:00, στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα ατόμων —άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού— διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε μαχαιριά, τραυματιζόμενος σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με αγροτικό ιδιωτικό όχημα, όμως οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με το eviathema.gr.

Στο σημείο της συμπλοκής αλλά και στο νοσοκομείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και πραγματοποιούν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των αιτιών του τραγικού περιστατικού.

Η Ασφάλεια Χαλκίδας έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

23:23 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

