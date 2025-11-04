Ουισάμ Μπεν Γεντέρ: Ο πρώην επιθετικός της Εθνικής Γαλλίας ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης για «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση»

Ο πρώην επιθετικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Ουισάμ Μπεν Γεντέρ, παραπέμφθηκε στη γαλλική Δικαιοσύνη με τις κατηγορίες για «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Νίκαιας τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Ο 35χρονος, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μονακό από το 2019 έως το 2024 και πλέον παίζει στη Β’ κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες μαζί με τον αδελφό του, Σαμπρί, ο οποίος επίσης παραπέμφθηκε για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Οι δύο άνδρες είχαν κατηγορηθεί το 2023, ύστερα από καταγγελίες δύο νεαρών γυναικών που είχαν γνωρίσει σε νυχτερινή έξοδο, ωστόσο αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ποινικό Δικαστήριο των Άλπεων-Μαριτίμων, όπου οι κατηγορούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση. Στη Γαλλία, το συγκεκριμένο δικαστήριο εξετάζει υποθέσεις ενηλίκων για εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινές κάθειρξης από 15 έως 20 χρόνια και αποτελείται αποκλειστικά από επαγγελματίες δικαστές.

Ο ανακριτής ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση του περασμένου Μαΐου, ζητώντας να δικαστούν και οι δύο για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, προσθέτοντας για τον Μπεν Γεντέρ και την κατηγορία της απόπειρας βιασμού.

Εδώ και μήνες, ο πρώην διεθνής —με 19 συμμετοχές και 3 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας— απασχολεί περισσότερο τα Μέσα για τις δικαστικές του υποθέσεις παρά για την ποδοσφαιρική του καριέρα. Τον Σεπτέμβριο είχε καταδικαστεί από το Πλημμελειοδικείο της Νίκαιας σε πρόστιμο 90.000 ευρώ για ψυχολογική βία σε βάρος της συζύγου του, με την οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου.

Ο Μπεν Γεντέρ έχει ήδη καταδικαστεί στην Ισπανία για φοροδιαφυγή την περίοδο που αγωνιζόταν στη Σεβίλλη (2016–2019). Το φθινόπωρο του 2024 δικάστηκε εκ νέου για σεξουαλική επίθεση εις βάρος νεαρής γυναίκας, μετά από βραδινή έξοδο με κατανάλωση αλκοόλ. Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, ωστόσο έχει ασκήσει έφεση.

Μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Μονακό, τον Ιούνιο του 2024, ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας έμεινε χωρίς ομάδα. Τον Απρίλιο ταξίδεψε στο Ιράν για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σεπαχάν, πεντάκις πρωταθλήτρια της χώρας, όπου συνεργάστηκε με άλλους Γάλλους, όπως τον προπονητή Πατρίς Καρτερόν και τους ποδοσφαιριστές Στίβεν Ενζονζί και Αμπούμπακαρ Καμαρά.

Η συνεργασία αυτή, όμως, δεν κράτησε πολύ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Μπεν Γεντέρ υπέγραψε στη Σακαριασπόρ, ομάδα της Β’ κατηγορίας του τουρκικού πρωταθλήματος, προσπαθώντας να ξαναβρεί ρυθμό μακριά από τα γήπεδα της Γαλλίας, αλλά και από τις βαριές κατηγορίες που τον ακολουθούν.