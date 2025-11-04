Χαλκίδα: Ένας νεκρός κι ένας σοβαρά τραυματίας έπειτα από αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι – Οπαδικά τα κίνητρα της επίθεσης

Αναστάτωση προκάλεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου ένα αιματηρό περιστατικό στη Χαλκίδα, όπου ένας 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και έχασε τη ζωή του, ενώ ένας ακόμη νεαρός τραυματίστηκε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα νεαρών ήρθε σε έντονο καβγά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 23χρονος δέχθηκε μαχαιριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι δράστες, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να ήταν γνωστοί του, τον μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, εντοπίστηκε δεύτερος νεαρός τραυματισμένος, επίσης από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eviaonline.gr, η αιτία της επίθεσης φέρεται να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, καθώς εκτιμά ότι τα δύο περιστατικά αποτελούν μέρος του ίδιου επεισοδίου. Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις.