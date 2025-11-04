Συναγερμός στην Χαλκίδα: Εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

περιπολικό

Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο έχει συγκλονίσει τη Χαλκίδα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν δύο άτομα μαχαιρωμένα, το ένα εκ των οποίων έχασε τη ζωή του. Η τοπική κοινωνία είναι σε σοκ, ενώ οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ληλαντίων, όπου σημειώθηκε συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου. Λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση από το πρώτο σημείο, εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο τραυματισμένο από μαχαίρι, στην Πλατεία Ελευθερίας.

Ο νεαρός, που έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, βρέθηκε αιμόφυρτος αλλά έχοντας τις αισθήσεις του. Άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας του δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως πρόκειται για ένα και το αυτό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν προσαγωγές στην Πλατεία Ελευθερίας, αναζητώντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

