Ρώμη: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός εργάτης από τα ερείπια του Πύργου των Κόντι – Η κατάστασή του είναι κρίσιμη

Απεγκλωβίστηκε ζωντανός, πριν από λίγο, ο εργάτης που παρέμεινε κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ρώμη.

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit) November 3, 2025

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη και την ώρα αυτή, μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome. Rescuers are searching the rubble for possible victims.

The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.

Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1 pic.twitter.com/Xj43qlQUqH — Tg1 (@Tg1Rai) November 3, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ