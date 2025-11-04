Ρώμη: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός εργάτης από τα ερείπια του Πύργου των Κόντι – Η κατάστασή του είναι κρίσιμη

Απεγκλωβίστηκε ζωντανός, πριν από λίγο, ο εργάτης που παρέμεινε κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες, εξαιτίας της κατάρρευσης τμήματος του πύργου των Κόμηδων, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ρώμη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη και την ώρα αυτή, μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

