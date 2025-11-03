Ρώμη: Μερική κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων» με έναν τραυματία – Δείτε το βίντεο

Μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού «Πύργου των Κόμηδων», ο οποίος βρίσκεται στην Ρώμη, σε λίγες εκατοντάδες μέτρα απόσταση από το Κολοσσαίο, σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Κάτω από τα συντρίμμια παρέμειναν, για λιγότερο από μία ώρα, τέσσερις εργάτες. Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome. Rescuers are searching the rubble for possible victims.

The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025



Για τον απεγκλωβισμό του τέταρτου εργάτη χρειάσθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες.

Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1 pic.twitter.com/Xj43qlQUqH — Tg1 (@Tg1Rai) November 3, 2025



Πριν από λίγο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit) November 3, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ