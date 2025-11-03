Ρώμη: Μερική κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων» με έναν τραυματία – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρώμη: Μερική κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων» με έναν τραυματία – Δείτε το βίντεο
Πηγή: Χ

Μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού «Πύργου των Κόμηδων», ο οποίος βρίσκεται στην Ρώμη, σε λίγες εκατοντάδες μέτρα απόσταση από το Κολοσσαίο, σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Κάτω από τα συντρίμμια παρέμειναν, για λιγότερο από μία ώρα, τέσσερις εργάτες. Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.


Για τον απεγκλωβισμό του τέταρτου εργάτη χρειάσθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες.


Πριν από λίγο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΣΤΑΤ: Εντυπωσιακή αύξηση 121,4% στις υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες

Η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της άνοιας – Ποια είναι τα καλύτερα;

Φορολογικό νομοσχέδιο: Αυτό είναι το υπόμνημα της ΠΟΜΙΔΑ προς τη Βουλή για τις διατάξεις περί φορολογίας ακινήτων

Προσβασιμότητα κατ’ οίκον: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ερευνητές «ενσάρκωσαν» γενετική AI σε ρομποτική σκούπα – Άρχισε να μιμείται τον Robin Williams

Τεστ προσωπικότητας: Το παγούρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον τυπο του χαρακτήρα σας
περισσότερα
14:39 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Σερβία: Τεταμένη η κατάσταση έξω από τη Βουλή – Μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ άρχισε απεργία πείνας

Ηρεμία επικρατεί έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας, όπου χθες, Κυριακή, το βράδυ σημειώθηκαν ...
14:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: 4 τραυματίες και χάος στα δρομολόγια από τον εκτροχιασμό τρένου – Κατολίσθηση οδήγησε στο ατύχημα

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε το πρωί ...
13:45 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ινδονησία: 15 αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την Παπούα – Παιδιά καταπλακώθηκαν από βράχους

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται και πιθανόν να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά...
12:45 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ρωσική βόμβα αναπήδησε πάνω από σπίτια και εξερράγη – Δείτε το βίντεο

Μια ρωσική βόμβα αναπήδησε επικίνδυνα πάνω από σειρές κατοικιών, στην Ουκρανία, πριν εκραγεί. ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς