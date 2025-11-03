Στα «μαύρα» τα Βορίζια για την κηδεία του 39χρονου Φανούρη – «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»

Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη γίνεται αυτή την ώρα στα Βορίζια και η αστυνομία έχει πάρει δρακόντεια μέτρα, καθώς φοβούνται ότι το διπλό φονικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο του χωριού του Ηρακλείου, μπορεί να προκαλέσει μια νέα βεντέτα και έναν νέο κύκλο αίματος που δύσκολα θα καταφέρει να κλείσει.

Στην εκκλησία έφτασε η πομπή των συγγενών του 39χρονου νεκρού ενώ κάποιοι φώναζαν «επαέ θα χυθεί το αίμα σας» και «Φανούρη σ΄ αγαπώ, το αίμα σου καμάρι μου», όπως αναφέρει το newshub.gr.

Στο χωριό βρίσκονται πάνω από 90 αστυνομικοί, ενώ μέλη της αστυνομίας βρίσκονται τόσο στο πάνω μέρος του χωριού, όσο και στο κάτω. Η αστυνομία έχει στήσει μπλόκα στην είσοδο του χωριού λίγο πριν από το σπίτι του 39χρονου και ελέγχει όποιους μπαίνουν στο χωριό. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας. Ο Φανούρης Καργάκης ήταν πατέρας 5 παιδιών, τρία εκ των οποίων βαπτίστηκαν την Κυριακή, όπως επιτάσσει το κρητικό έθιμο.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων, μέλος της οποίας ήταν και η 57χρονη που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, πως το νεκροταφείο του χωριού βρίσκεται στο πάνω μέρος, έτσι το φέρετρο και οι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη θα πρέπει να περάσουν μπροστά από τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων.

Η κηδεία της άτυχης 57χρονης θα γίνει αύριο στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, η ίδια πήγε στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.