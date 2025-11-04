Αγγλία: Συνελήφθη μάνατζερ στο Λονδίνο ύστερα από ένοπλη απειλή κατά ποδοσφαιριστή της Premier League

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου σημειώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Ένας ποδοσφαιρικός ατζέντης συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με καταγγελία, απείλησε με όπλο έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή της Premier League.

Το επεισόδιο, το οποίο συνέβη στις 6 Σεπτεμβρίου, θεωρείται πρωτοφανές στα χρονικά του αγγλικού ποδοσφαίρου και αποτέλεσε πραγματικό σοκ για τον νεαρό παίκτη. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία τόσο του αθλητή όσο και του συλληφθέντος δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ ο σύλλογος του ποδοσφαιριστή έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ίδιο άτομο φέρεται να απείλησε και να εκβίασε και έναν δεύτερο άνδρα κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο συμβάν.

Ο 31χρονος ατζέντης συνελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου, κατηγορούμενος για κατοχή πυροβόλου όπλου με πρόθεση, εκβιασμό και οδήγηση χωρίς άδεια. Μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: BBC

