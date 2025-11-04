Μαριλού Κατσαφάδου: «Η μαμά μου στερήθηκε την καριέρα της για να με μεγαλώσει»

Η Μαριλού Κατσαφάδου, γνωστή στο κοινό ως η φαρμακοποιός Χρύσα από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες», βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο The 2Night Show και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη δουλειά της, τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη, αλλά και για τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Η ταλαντούχα ηθοποιός περιέγραψε πώς βίωσε τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά και πώς ήταν η εμπειρία της στα γυρίσματα στις Σέρρες, μια περίοδος που, όπως είπε, της άφησε μοναδικές αναμνήσεις. Παράλληλα, μίλησε με συγκίνηση για τη στενή σχέση που είχε με τον πατέρα της, τον αγαπημένο ηθοποιό Θοδωρή Κατσαφάδο, αλλά και για την απώλεια της μητέρας της, της Χριστίνας Βαρζοπούλου, που άλλαξε τη ζωή της.

«Δεν νιώθω άσχημα και δεν βαριέμαι να μιλάω για τη μαμά και τον μπαμπά μου. Η μαμά μου ήταν η ευχάριστη νότα της ζωής. Έλεγα ότι είναι ένας λαμπερός άνθρωπος και γάργαρη γυναίκα», ανέφερε συγκινημένη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η μαμά μου κάθε φορά που με έβλεπε σε μια παράσταση έκλαιγε από υπερηφάνεια. Ήταν υπέρ του να γίνω ηθοποιός».

Η Μαριλού Κατσαφάδου περιέγραψε τη μητέρα της ως έναν πολύ ταλαντούχο και δοτικό άνθρωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μαμά μου ήξερε να αγαπάει και να φροντίζει τους άλλους. Στερήθηκε την καριέρα της για να με μεγαλώσει».

Για τον πατέρα της είπε: «Μου αρέσει να τα μοιράζομαι όλα με τον πατέρα μου, από το πρώτο μου φιλί και την πρώτη μου σχέση, μέχρι και σήμερα. Ένιωθα ότι δεν θα με κρίνει».

Αναφερόμενη στην περίοδο μετά την απώλεια της μητέρας της, αποκάλυψε πως εκείνη η στιγμή την άλλαξε βαθιά: «Όταν χάσαμε τη μαμά μου, άλλαξαν οι ρόλοι στο σπίτι. Τότε ένιωσα ότι ενηλικιώθηκα, παρότι είχα ήδη γίνει μητέρα».

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε και για τον γιο της, εκφράζοντας τους φόβους και τις ανησυχίες που έχει κάθε μητέρα. Μέσα από τα λόγια της, φάνηκε καθαρά πως η οικογένεια αποτελεί για εκείνη το μεγαλύτερο στήριγμα και την κινητήρια δύναμη στη ζωή της.

