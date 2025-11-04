Άντζελα Δημητρίου – Λευτέρης Πανταζής: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που χώρισαν – Η αποκάλυψη που έκαναν στο «The 2Night Show»

Enikos Newsroom

lifestyle

Άντζελα Δημητρίου – Λευτέρης Πανταζής: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που χώρισαν – Η αποκάλυψη που έκαναν στο «The 2Night Show»

Μια συνάντηση γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και γέλιο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «The 2Night Show», όπου καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, που έπειτα από 15 χρόνια ξανασυναντιούνται επαγγελματικά, μίλησαν για τη σχέση τους, τις καλές και δύσκολες στιγμές, αλλά και για τον λόγο που τους οδήγησε στον χωρισμό.

Η Άντζελα Δημητρίου θυμήθηκε πώς η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια δυνατή ερωτική ιστορία, που έληξε ξαφνικά, χωρίς όμως να χαθεί ο σεβασμός και η αγάπη. «Όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με τον Λευτέρη, είχαμε μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει χημεία μεταξύ μας», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, τονίζοντας ότι η σχέση τους βασίστηκε στο πάθος, αλλά και στην καλλιτεχνική τους σύνδεση.

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η σχέση τους κράτησε έξι χρόνια και πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα άλλαζε τίποτα. «Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο χωρισμός τους δεν οφειλόταν σε προσωπικές διαφορές, αλλά στις πιέσεις από τις οικογένειές τους. «Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειές μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν. Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μη χάσουν. Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας», είπε ο τραγουδιστής, αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο κεφάλαιο της σχέσης τους.

Η Άντζελα Δημητρίου συμπλήρωσε πως, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσαν να είχαν φτάσει μέχρι και στον γάμο. «Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ», είπε, εξηγώντας πως ο ρόλος της μητέρας της επηρέασε σημαντικά τη ζωή και τις σχέσεις της. «Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε και κάνα μήνα. Όλες μου οι σχέσεις πείραζαν τη μάνα μου. Ήθελαν να με έχουν εκεί, στο σπίτι. Εγώ έπρεπε να ανοίξω τα φτερά μου, να πετάξω, αλλά δεν με άφηναν. Λάθη των γονέων. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μάνας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Το NotebookLM μπορεί πλέον να γίνει η προσωπική σου διδακτορική σύμβουλος και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:30 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Γρίτσης: «Στη φυλακή κατάλαβα τα όριά μου ως άνδρας»

Ο Νίκος Γρίτσης βρέθηκε τα μεσάνυχτα στο «EQ» μαζί με την Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε ανοιχ...
22:49 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν είναι όλο το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι, αλλά υπάρχουν πολλοί»

Το πρωί της Δευτέρας (3/11) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά υποδέχτηκαν στην εκπομπή...
22:21 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο για την Ντόρα Μακρυγιάννη – «Το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι…»

Με το αριστερό ξεκίνησε η εβδομάδα για την Ντόρα Μακρυγιάννη, η οποία το πρωί της Δευτέρας (3/...
21:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – Η φωτογραφία και το συγκινητικό μήνυμα

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, η οποία “έχασε” τη μητέρα της. Όπω...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς