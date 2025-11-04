Άνοια: Το ανεπαίσθητο σύμπτωμα που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι της νόσου, σύμφωνα με ειδικούς

Η άνοια επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Παρόλο που δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Ενώ συνήθως συνδέεται με την απώλεια μνήμης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα αδιόρατο σύμπτωμα, που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας.

Ένα ανεπαίσθητο σύμπτωμα της άνοιας, σύμφωνα με ειδικούς

Ο όρος «άνοια» περιλαμβάνει περισσότερους από 100 διαφορετικούς τύπους της πάθησης. Ο κοινός παράγοντας μεταξύ αυτών των μορφών άνοιας είναι η ικανότητά τους να βλάπτουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Αν και η άνοια επηρεάζει κυρίως τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε ηλικίες από 65 ετών και άνω, μπορεί να αναπτυχθεί και σε νεότερη ηλικία.

Σε αντίθεση με ορισμένες κοινές πεποιθήσεις, η άνοια δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, αλλά μια ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. Ενώ η περιστασιακή αφηρημάδα λόγω παραγόντων, όπως η κόπωση, το στρες ή η ασθένεια είναι απολύτως φυσιολογική, οι αλλαγές στη διάθεση μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι άνοιας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Alzheimer Scotland (εθνικός φιλανθρωπικός οργανισμός για την άνοια στη Σκωτία), οι αλλαγές στην προσωπικότητα ή τη διάθεση είναι ένας σημαντικός πρώιμος δείκτης άνοιας. Αυτό συμβαίνει επειδή η άνοια προκαλεί βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα των μετωπιαίων λοβών, των περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τα συναισθήματα και τον έλεγχο των παρορμήσεων.

Εάν παρατηρήσετε ξαφνικές αλλαγές στη δική σας συμπεριφορά ή σε αυτή ενός αγαπημένου σας προσώπου, είναι σημαντικό να το συζητήσετε με τον γιατρό σας.

Τα κοινά συμπτώματα της άνοιας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι κοινά σημάδια της άνοιας είναι τα εξής:

Απώλεια μνήμης

Επιβράδυνση της ταχύτητας σκέψης

Μειωμένη πνευματική ευελιξία

Δυσκολία στην ομιλία

Δυσκολίες κατανόησης

Κακή κρίση

Αλλαγές στη διάθεση

Προβλήματα κίνησης

Δυσκολίες στις καθημερινές δραστηριότητες

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση άνοιας είναι μοναδική και τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που έχει επηρεαστεί.