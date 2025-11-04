Άνοια: Το ανεπαίσθητο σύμπτωμα που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι της νόσου, σύμφωνα με ειδικούς

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Άνοια: Το ανεπαίσθητο σύμπτωμα που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι της νόσου, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η άνοια επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Παρόλο που δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Ενώ συνήθως συνδέεται με την απώλεια μνήμης, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα αδιόρατο σύμπτωμα, που μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι άνοιας.

Άνοια: Το Νο1 βότανο που μειώνει τον κίνδυνο και ενισχύει τη μνήμη, σύμφωνα με μελέτη

Ένα ανεπαίσθητο σύμπτωμα της άνοιας, σύμφωνα με ειδικούς

Ο όρος «άνοια» περιλαμβάνει περισσότερους από 100 διαφορετικούς τύπους της πάθησης. Ο κοινός παράγοντας μεταξύ αυτών των μορφών άνοιας είναι η ικανότητά τους να βλάπτουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Αν και η άνοια επηρεάζει κυρίως τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε ηλικίες από 65 ετών και άνω, μπορεί να αναπτυχθεί και σε νεότερη ηλικία.

Σε αντίθεση με ορισμένες κοινές πεποιθήσεις, η άνοια δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης, αλλά μια ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. Ενώ η περιστασιακή αφηρημάδα λόγω παραγόντων, όπως η κόπωση, το στρες ή η ασθένεια είναι απολύτως φυσιολογική, οι αλλαγές στη διάθεση μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι άνοιας.

Άνοια: Η Νο1 τροφή που πρέπει να περιορίσετε για να μειωθεί δραματικά ο κίνδυνος εμφάνισης της πάθησης, σύμφωνα με ειδικούς

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Alzheimer Scotland (εθνικός φιλανθρωπικός οργανισμός για την άνοια στη Σκωτία), οι αλλαγές στην προσωπικότητα ή τη διάθεση είναι ένας σημαντικός πρώιμος δείκτης άνοιας. Αυτό συμβαίνει επειδή η άνοια προκαλεί βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα των μετωπιαίων λοβών, των περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τα συναισθήματα και τον έλεγχο των παρορμήσεων.

Εάν παρατηρήσετε ξαφνικές αλλαγές στη δική σας συμπεριφορά ή σε αυτή ενός αγαπημένου σας προσώπου, είναι σημαντικό να το συζητήσετε με τον γιατρό σας.

Τα κοινά συμπτώματα της άνοιας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι κοινά σημάδια της άνοιας είναι τα εξής:

  • Απώλεια μνήμης
  • Επιβράδυνση της ταχύτητας σκέψης
  • Μειωμένη πνευματική ευελιξία
  • Δυσκολία στην ομιλία
  • Δυσκολίες κατανόησης
  • Κακή κρίση
  • Αλλαγές στη διάθεση
  • Προβλήματα κίνησης
  • Δυσκολίες στις καθημερινές δραστηριότητες

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε περίπτωση άνοιας είναι μοναδική και τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που έχει επηρεαστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα παιδιά με εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν γονείς που έκαναν αυτά τα 9 πράγματα πριν ξεκινήσει το σχολείο

ΟΕΝΓΕ: Απαράδεκτη η κλήση σε προανάκριση των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής

Η OpenAI «ψωνίζει» από Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Στουρνάρας: Η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική πορεία – Η ΤτΕ έχει προβεί σε δράσεις που εστιάζουν στην καλλιέργεια της χρημ...

Το NotebookLM μπορεί πλέον να γίνει η προσωπική σου διδακτορική σύμβουλος και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:00 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ύπνος: Η σπάνια διαταραχή που κάνει κάποιους ανθρώπους να κοιμούνται έως και 18 ώρες την ημέρα

Φανταστείτε να κοιμάστε έως και 18 ώρες την ημέρα και, παρ’ όλα αυτά, να ξυπνάτε εξαντλημένοι....
06:00 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Υγεία της καρδιάς: Το νόστιμο μπαχαρικό που μειώνει τη χοληστερίνη και την αρτηριακή πίεση

Ένα απλό συστατικό που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κουζίνα φαίνεται πως μπορεί να κάνει θαύματα γ...
04:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ο Φαύλος κύκλος των οικονομικών ανισοτήτων και των πανδημιών – Τι δείχνει έκθεση του ΟΗΕ

Τα υψηλά επίπεδα οικονομικών ανισοτήτων κάνουν τον κόσμο «πιο ευάλωτο» σε πανδημίες και τροφοδ...
22:00 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Υπνική άπνοια: 5 τροφές που βοηθούν στην αντιμετώπισή της με φυσικό τρόπο

Η υπνική άπνοια είναι μια από τις πιο κοινές διαταραχές του ύπνου που επηρεάζει εκατομμύρια αν...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς